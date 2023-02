Unimont, Edolo: primi interventi per il Campus universitario

venerdì, 24 febbraio 2023

Edolo (Brescia) – Edolo punta sull’università. Dopo aver acquisito dalla Comunità Montana di Valle Camonica il centro intervallivo “Minelli” con un diritto di superficie trentennale, l’Amministrazione comunale di Edolo (Brescia) ha avviato l’iter per realizzare il campus universitario. Sul progetto sono previsti 7 milioni di euro, che coinvolgerà Regione Lombardia, Università degli Studi di Milano e gli enti locali.

“In questi anni – spiega il sindaco di Edolo, Luca Masneri (nella foto) – il polo universitario Unimont sta diventando sempre più prestigioso e internazionale: fa da richiamo per studenti della Valle Camonica, Lombardia e dell’Italia e anche a livello internazionale, visto che abbiamo numerosi studenti stranieri. E’ un polo di eccellenza e l’obiettivo è far compiere un ulteriore salto di qualità, garantendo spazi e strutture idonee”.

Con l’istituzione del Master sono previsti importanti progetti da parte dell’Unimont, con il Comune di Edolo, ente capofila del progetto. Intanto sono stati affidati i primi incarichi per la realizzazione del campus universitario e creare una sede innovativa.

“Nelle prossime settimane – conclude il sindaco Luca Masneri – abbiamo in agenda una serie di incontri: il primo è con il ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, il secondo sarà con la nuova Giunta regionale. I due incontri serviranno per dare un’accelerata al progetto, fondamentale per Edolo”.