Un coro di cori: il Santa Maria Assunta di Corteno Golgi in duomo a Brescia

domenica, 21 gennaio 2024

Corteno Golgi (Brescia) – Il coro parrocchiale di Santa Maria Assunta di Corteno Golgi parteciperà all’evento “Un coro di Cori” che si terrà oggi alla 16 in Duomo Nuovo a Brescia.

Fra le varie iniziative rivolte a coloro che, in diocesi, svolgono un servizio in ambito liturgico-musicale, la Fondazione Diocesana Santa Cecilia in collaborazione con con l’Ufficio per la Liturgia della Diocesi di Brescia, promuove una Santa Messa che il vescovo di Brescia, monsignor Pierantonio Tremolada, celebrerà oggi – domenica 21 gennaio – alle 16, in Duomo Nuovo alla quale parteciperanno, nel canto comune di un medesimo repertorio proposto alla Diocesi, oltre 900 fra coristi parrocchiali bresciani e operatori liturgico-musicali delle parrocchie.

In questa occasione verrà rivissuta l’esaltante esperienza di 25 anni fa, quando allo stadio di Brescia, oltre 4000 cantori di oltre 130 cori si unirono nella celebrazione presieduta da San Giovanni Paolo II.