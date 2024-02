Trofeo Csen Lombardia: i risultati degli atleti del Karate Camuno Chinte e Samurai Ryu

martedì, 6 febbraio 2024

Gorgonzola (Milano) – Al Palazzetto Seven Infinity di Gorgonzola si è svolta la prima tappa del 2024 del trofeo Lombardia Csen e anche stavolta la squadra agonistica del Karate Camuno Chinte del Maestro Soldi ed il Samurai Ryu del Maestro Nodari vi hanno preso parte con 9 atleti tutti nella specialità del Kumite (combattimento), 3 del Samurai Ryu e 6 del Karate Camuno Chinte suddivisi nelle categorie Cadetti e Junior.

Il primo a scendere sul tatami è stato Federico Zerbini che seppur disputando una buona gara ha perso con un avversario più esperto, sono entrate in gara le ragazze Anita Zanelli che non è riuscita a tenere il vantaggio conquistato ed ha subito all’ultimo secondo il punto che l’ha collocata al secondo posto, discorso diverso per Teresa Laini che conquista un bellissimo primo posto terminando il suo incontro prima della fine del tempo.

Tra gli Junior le prime a scendere sul tatami sono state, Erika Fettolini che per una perdita di attenzione nei secondi conclusivi di gara chiude al 5° posto e Desirée Pelamatti che raggiunge il 3° posto dopo una condotta di gara non proprio alla sua altezza, è stata la volta di Filippo Zanelli che dopo aver superato brillantemente le fasi eliminatorie non riesce a conquistare il primo posto contro un forte avversario.

Ilaria Salvetti anche lei 3^ dopo una gara poco incisiva nella gestione di gara, gli ultimi a scendere sul tatami sono stati Lukas Zoanni che chiude la 3° posto mentre il compagno Luca Mondini sale sul Primo gradino del podio dopo una gara gestita molto bene sia nelle fasi eliminatorie che nella finale.

Queste gare sono servite per verificare la condizione dei nostri atleti in visione dei prossimi importanti appuntamenti, campionati regionali Cadetti in programma settimana prossima e regionali Junior a marzo entrambi per la qualificazione dei campionati Nazionali di categoria.