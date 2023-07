Treno a idrogeno: Legambiente ha ricevuto una risposta dal sindaco d’Iseo

mercoledì, 12 luglio 2023

Iseo (Brescia) – Legambiente ha ricevuto dal sindaco d’Iseo, Marco Ghitti, la risposta alla petizione depositata in Comune con quasi 200 firme. Veniva chiesto un confronto pubblico con il Comune e le Ferrovie Nord “su questioni scottanti come la sicurezza dei residenti, l’idrogeno non green, gli enormi costi d’investimento e di gestione del progetto H2iseO, l’inefficienza dell’idrogeno sul vettore ferroviario, il consumo di suolo verde in via Ninfea e l’assenza di un piano d’esercizio ferroviario”.

Alla richiesta d’incontro, il sindaco Ghitti ha replicato che “i temi sollevati dalla petizione sono stati trasmessi all’ente attuatore cioè la Regione Lombardia e le Ferrovie Nord e che sono stati esaminati già nell’incontro del 30 giugno scorso tra i soggetti istituzionali coinvolti, alla presenza dei Sindaci”. I temi “hanno trovato puntuale risposta in sede di riscontro tecnico”. Tali documenti sono pubblicati sul sito del Comune.

“In realtà sono state presentate le solite slide del progetto – sostiene Dario Balotta presidente circolo Legambiente basso Sebino – che non entrano in merito alle critiche da noi sollevate. Il Sindaco conclude la sua missiva ricordando che gli enti attuatori hanno proposto le seguenti modalità informative: ‘Incontri pubblici di informazione del progetto; mostra itinerante; comunicazioni di cantiere; materiali divulgativi; linea telefonica e sito dedicati’. E’ positivo che a due anni dall’avvio del progetto e dopo le proteste dei cittadini d’Iseo, la Regione e il Comune sentano, finalmente, la necessità di informare i cittadini, cosa che non si è ancora verificata per i siti urbani di Edolo e Brescia dove è in progetto lo stesso impianto di produzione, stoccaggio e distribuzione dell’idrogeno”.

“Legambiente, il comitato pro ospedale e il Consorzio dei campeggiatori – conclude Balotta – non chiedono una mera informazione, ma di poter discutere nel merito tutto il progetto con le sue implicazioni dirette e indirette. Tale modalità, nel rispetto dei cittadini e dei sindaci del territorio, andava adottata già prima dell’avvio dei lavori”.