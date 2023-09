Treni a idrogeno da Brescia a Edolo, Balotta: “Prima la manutenzione delle linea”

mercoledì, 13 settembre 2023

Iseo (Brescia)- Europa Verde pone l’accento sul progetto di Fnm per la Brescia-Iseo-Edolo, la linea della Valle Camonica ora alimentate a gasolio e con una tratta chiusa a dicembre a seguito di un deragliamento.

“La recente perizia del magistrato di Brescia – spiega il responsabile trasporti del partito Dario Balotta – è netta: le traversine marce sugli scambi di Iseo hanno fatto deragliare un treno lo scorso 10 dicembre, per fortuna senza morti e senza feriti”.

“E’ su questa linea – prosegue Balotta – che due anni fa Fnm ha fatto partire il progetto ‘Hydrogen Valley’ nonostante i numerosi incidenti dovuti alla vetustà e alle caratteristiche obsolete delle gallerie, delle opere di sostegno e per l’instabilità dei versanti, tanto che da un anno tra Cedegolo ed Edolo i treni sono sostituiti da autobus”.

Una scelta “inspiegabile” secondo Balotta, che elenca aspetti ambientali, trasportistici ed economici. “L’idrogeno utilizzato – spiega – sarà grigio, con emissioni di CO2. Manca inoltre un piano d’esercizio dei futuri treni a idrogeno. Infine i consumi energetici saranno talmente alti, che il rendimento dell’elettricità utilizzata per produrre il combustibile sarà del 20%, contro il 75% di una normale linea elettrificata, facendo raddoppiare i costi di esercizio”. “Per fortuna – conclude – il progetto rischia di non essere finanziato dai fondi del Pnrr”.