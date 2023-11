Treni a idrogeno, appaltate le opere sulla linea Brescia-Iseo-Edolo

mercoledì, 22 novembre 2023

Iseo (Brescia) – Treni a idrogeno sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, appaltate tutte le opere. Il Gruppo FerrovieNord Milano, che gestisce la linea ferroviaria sebino-camuna ha centrato, in anticipo sui tempi previsti, il primo obiettivo necessario per ottenere i finanziamenti del Pnrr per il progetto treni a idrogeno. I fondi assegnati sono pari a 97 milioni e 200mila euro su un totale, per il progetto ferroviario, di 362 milioni 400mila euro. La loro effettiva erogazione è vincolata al rispetto di alcune scadenze: la prima “milestone” riguarda la cosiddetta “Obbligazione giuridicamente vincolante”, ossia la sottoscrizione di contratti, entro il prossimo 31 dicembre, la seconda è relativa alla “Consegna dei lavori” entro il 28 febbraio 2024. La terza e la quarta riguardano invece rispettivamente “Avanzamento lavori al 50%” entro il 30 giugno 2025 e la conclusione dei lavori lavori entro il 30 giugno 2026.

OPERE APPALTATE – FerrovieNord Milano ha sottoscritto tutti i contratti di appalto per le opere finanziate dal PNNR, in particolare: il 6 febbraio scorso è stato sottoscritto l’appalto per le opere ferroviarie dell’impianto di Iseo con l‘impresa De Aloe, mentre il 30 agosto scorso è stato definito l’appalto per la costruzione dell’impianto di distribuzione per rifornimento treni a idrogeno nel comune di Iseo con Siram Spa e il 13 ottobre scorso sottoscritto l’appalto dell’impianto di produzione per rifornimento treni a idrogeno nel comune di Iseo con Ati Siram- Flli Trentini- Hysytech.

Definiti anche gli appalti di Edolo, opere ferroviarie impianto di Edolo e in opzione impianto di Brescia Borgo San Giovanni, con Ati Valsecchi Armamento Ferroviario – Impresa Luigi Notari, e l’impianto di produzione e distribuzione per rifornimento treni a idrogeno nel comune di Edolo con Consorzio Innova Società Cooperativa-Btp Infrastrutture Spa.

Infine lo scorso 23 ottobre è stato sottoscritto l’appalto per l’impianto di produzione e distribuzione per rifornimento treni a idrogeno a Borgo San Giovanni con Ati Renova Red Spa – Consorzio Stabile Appalitalia. Per tutte queste opere è già stata avviata la progettazione definitiva o esecutiva. Per le “Opere ferroviarie impianto di Iseo”, i lavori sono già in corso.

PRIMI TRENI – Sul treno a idrogeno si è svolto recentemente un incontro a Iseo che ha visto gli intervento di Marco Ghitti, presidente della Comunità Montana del Sebino bresciano, Fulvio Caradonna, presidente di Ferrovie Nord Milano e del dirigente di Fnm Stefano Erba. Marco Ghitti ha parlato di “occasione storica con un progetto green, innovativo per il territorio”, mentre Fulvio Caradonna ha riferito che i primi treni a idrogeno circoleranno sulla linea Brescia-Iseo-Edolo nel 2025.

di An. Col.