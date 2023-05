Tre titoli italiani, cinque argenti e cinque bronzi per la Polisportiva Disabili Valcamonica ai Campionati FISDIR

domenica, 14 maggio 2023

Montebelluna – La Polisportiva Disabili Valcamonica ha partecipato ai Campionati Italiani di Atletica Leggera FISDIR a Montebelluna (Stadio San Vigilio) con 11 atleti impegnati nelle corse, nei lanci e nei salti. Hanno partecipato ai Campionati Italiani di Montebelluna ben 37 società sportive per un totale di 179 atleti.

Tre i titoli italiani portati in Vallecamonica dalla squadra affidata a Gigliola Frassa ed Angelo Martinoli; infatti Silvia Spadacini ha vinto l’oro nel lancio del disco, Silvia Cattaneo nel salto in lungo e anche la staffetta 4×100 femminile formata da Monica Mognetti, Greta Stagnoli, Savina Cape e Silvia Cattaneo si è vestita del tricolore.

Importanti ed ottimi anche altri risultati degli atleti della Polisportiva: medaglie d’argento per Savina Cape nei 400m, Monica Biasini nella marcia sui 3km, Davide Carra nel lancio del disco, Greta Stagnoli nel lancio del giavellotto e Stefano Cretti nel salto in lungo e medaglie di bronzo per Monica Mognetti nella marcia sui 3km, per Davide Carra nel Triathlon, Stefano Cretti nei 100m, Fabio Vidilini nel salto in alto, Monica Biasini nel lancio del giavellotto.

Da segnalare anche il quarto posto nel salto in lungo di Cristian Kliner e di Silvia Spadacini nella marcia 800m e il quinto posto di Davide Federici nel salto in lungo.

Inoltre Silvia Spadacini ha ricevuto un premio speciale dalla Federazione come atleta più longeva dell’intera manifestazione nazionale. Da notare che anche la società di Gigliola Frassa aveva dedicato una targa ricordo alla sua atleta durante il Meeting del 6 maggio scorso per l’esempio di impegno, dedizione e fair play che Silvia ha sempre manifestato nella sua attività sportiva con la Polisportiva.