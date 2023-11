Tre giorni senza cellulare, solo uno studente all’iniziativa del Meneghini di Edolo

mercoledì, 8 novembre 2023

Edolo – “Tre giorni senza cellulare, una vita oltre lo schermo“, è il titolo dell’iniziativa avviata dall‘istituto Meneghini di Edolo che si è svolta dal 31 ottobre al 2 novembre, due giorni scolastici e uno festivo. Nei tre giorni gli studenti avrebbero dovuto impegnarsi a lasciare i loro telefoni cellulari a casa durante l’orario scolastico e a non utilizzarli. Il dirigente scolastico del Meneghini aveva lanciato la sfida agli studenti, che ha visto una discreta adesione, ma a conclusione dell’iniziativa il bilancio è di un solo studente che ha saputo prendere in parola: è Nicola Ghilardi, studente delle classe 1^D – indirizzo Forestale.

“L’iniziativa – spiega la professoressa Raffaella Zanardini (nella foto), dirigente scolastico del Meneghini di Edolo – aveva come scopo quello di promuovere una maggiore consapevolezza sull’uso dei dispositivi mobili tra gli studenti, incoraggiando una pausa temporanea dalla dipendenza dai telefoni cellulari e rappresenta un’opportunità per riflettere sul nostro rapporto con la tecnologia e per scoprire come possiamo utilizzarla in modo più equilibrato”.

I principali obiettivi erano: sensibilizzare gli studenti sull’uso eccessivo dei dispositivi mobili, evidenziando i benefici di una connessione più equilibrata con il mondo reale, stimolare conversazioni più significative e interazioni faccia a faccia tra gli studenti, diminuire le distrazioni legate ai telefoni cellulari durante le lezioni per migliorare l’attenzione e l’apprendimento, promuovere il benessere psicofisico attraverso una pausa temporanea dai social media e dallo schermo.

di An. Col.