Travolta da un albero, ragazza di un gruppo scout muore a Corteno Golgi

martedì, 25 luglio 2023

Corteno Golgi (Brescia) – Una ragazza di un gruppo scout, travolta da un albero nella notte in località Palù a 1400 metri di quota, è morta. L’ondata di maltempo ha colpito duramente la Valle Camonica e l’episodio più grave è accaduto in territorio di Corteno Golgi (Brescia), con una ragazza di 16 anni di un gruppo di 70 ragazzi che stava effettuando il campo estivo in territorio di Corteno Golgi.

Sul posto si sono portati poco dopo le 4 gli uomini del Soccorso alpino della Stazione di Edolo e del Sagf della Finanza, i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo e la Protezione Civile di Corteno Golgi. Secondo una prima ricostruzione l’albero è caduto su una tenda e la ragazza residente in provincia di Como, è rimasta schiacciata e morta sul colpo. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Edolo. I ragazzi del gruppo scout sono stati recuperati con un’azione congiunta Soccorso Alpino, Sagf, vigili del fuoco e Protezione Civile e portati a valle.

I vigili del fuoco della Valle Camonica, con i volontari dei distaccamenti di Edolo, Breno, Darfo Boario e Vezza d’Oglio, sono impegnati a rimuovere alberi e sassi caduti sulle strade. La Protezione Civile di Cevo ha allertato la popolazione sulla chiusura di due provinciali, Sp6 e Sp84, che isolano Saviore. Dopo i forti temporali delle scorse ore i vigili del fuoco di Breno e Darfo Boario stanno intervenendo per liberare la Sp6 e Sp84. Al lavoro anche la Protezione Civile e sono stato controlli torrenti e fiume, in particolare nella zona a Grevo di Cedegolo.