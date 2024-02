Trasporto pubblico locale, i fondi stanziati dalla Regione: al Bresciano 60 milioni, 8.5 a Sondrio

mercoledì, 21 febbraio 2024

Sondrio – Uno stanziamento di quasi 650 milioni di euro da Regione Lombardia per l’anno 2024, al fine di garantire i servizi di trasporto pubblico locale. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.

LA RIPARTIZIONE FONDI PER I DIVERSI TERRITORI:

– Agenzia Tpl di Milano – Monza Brianza – Lodi – Pavia 426.485.000 euro;

– Agenzia Tpl Bergamo: 52.114.890 euro;

– Agenzia Tpl Brescia: 59.699.484 euro;

– Agenzia Tpl Como – Lecco – Varese: 68.012.783 euro;

– Agenzia Tpl Cremona – Mantova: 34.621.224 euro;

– Agenzia Tpl Sondrio: 8.595.095 euro.

ASSESSORE LUCENTE: ANTICIPATE DA REGIONE LE RISORSE STATALI – “È un segnale tangibile – ha spiegato Lucente – dell’impegno di Regione Lombardia nei confronti di un settore nevralgico come il trasporto pubblico. La Giunta, infatti, ha deciso di anticipare le risorse per tutto il 2024, comprese quelle statali, in attesa della definizione della quota delle risorse dedicate al Tpl derivanti dal Fondo Nazionale Trasporti. Le Agenzie potranno così continuare a garantire un servizio essenziale per la mobilità e l’economia dell’intero territorio regionale. Inoltre, pensiamo sempre alla sostenibilità economica degli affidamenti e a garantire l’equilibrio economico delle aziende del sistema”.

GARANTITI 218 MILIONI DI EURO CON FONDI REGIONALI – Nello specifico, dei 649.528.482 euro complessivi assegnati per il 2024, 218.289.451 euro derivano da risorse regionali e 431.239.031 euro da risorse statali. I fondi, tutti anticipati da Regione Lombardia, vengono erogati alle agenzie con cadenza mensile.

“Nel 2024 – ha concluso l’assessore Lucente – le risorse aumentano di ben 25 milioni rispetto all’anno precedente, grazie al maggior introito derivante dal Fondo Nazionale Trasporti. Si tratta di risorse fondamentali per fornire un servizio adeguato alle esigenze dei viaggiatori”.