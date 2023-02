Transcavallo, medaglia d’argento per Marco Salvadori di Corteno Golgi

domenica, 12 febbraio 2023

Alpago (Belluno) – Medaglia d’argento nella gara Individual della Transcavallo, per Marco Salvadori di Corteno Golgi.

La gara di scialpinismo a squadre inserita tra le competizioni satellite del prestigioso circuito de La Grande Course, è stata vinta da Matteo Eydallin e Alex Oberbacher, in campo femminile dominio di Martina Valmassoi ed Elena Nicolini.

Invece nella prova Individual (foto © Facco) trionfano Alessandro Rossi (Asd Lanzada) e Cecilia De Filippo (Dolomiti Ski-Alp): il primo ha vinto su Marco Salvadori (Asd Golgi) e Alex Rigo (S.C. Brenta Team), la seconda ha messo in fila Linda Menardi (Sc Cortina) e Linda Tomaselli.

La Transcavallo, gara di scialpinismo a squadre affiliata al prestigioso circuito La Grande Course. so è svolta sulle montagne al confine tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia con al via 55 squadre e 65 atleti che hanno preso parte alla prova Individuale