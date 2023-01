Tragedia sulle piste di Aprica, muore giovane sciatore

sabato, 7 gennaio 2023

Aprica (Sondrio) – Tragedia sulle piste di sci del comprensorio di Aprica (Sondrio), nell’ennesima giornata contrassegnata da incidenti e infortuni sulle piste di tutto l’arco alpino.

Giovanni Pieroni, 29 anni, è morto nel pomeriggio di oggi dopo essersi schiantato contro un cannone sparaneve. Poco dopo le 14, sulla pista della Magnolta, secondo una prima ricostruzione avrebbe perso il controllo degli sci e a seguito di una caduta è andato a sbattere contro il cannone posizionato a bordo pista. Immediati i soccorsi con l’eliambulanza da Sondrio che ha trasportato il giovane all’ospedale valtellinese dove è giunto in condizioni disperate. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini del soccorso piste della Questura di Sondrio. In corso le indagini su quanto accaduto: il 29enne, originario di La Spezia, si trovava con la famiglia per un periodo di vacanza in Valtellina.