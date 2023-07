Tragedia di Corteno Golgi, inchiesta della Procura di Brescia

martedì, 25 luglio 2023

Corteno Golgi (Brescia) – La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta sul decesso di Chiara Rosetti, 16 anni, di Como. La ragazza – che frequentava il Cfp di Monte Olimpino, quartiere del capoluogo lariano – è stata travolta e uccisa da un albero in località Palù a Corteno Golgi (Brescia).

Dopo aver ricevuto la relazione del Soccorso alpino la Procura di Brescia ha avviato un’indagine per omicidio colposo, affidata al Pm Teodoro Catananti, e nel pomeriggio ha dato il nullaosta alla sepoltura e la salma delle 16enne è stata consegnata ai familiari nel pomeriggio e ha fatto ritorno a Como. Nei prossimi giorni saranno sentiti dagli inquirenti gli organizzatori.

La tragedia di questa notte ha scosso l’intera Valle Camonica e, oltre al decesso di Chiara Rossetti, tre ragazze sono rimaste ferite in modo lieve e trasportate in ospedale a Sondrio. I 70 ragazzi di Como che stavano partecipando al campo scout nelle valli di Corteno Golgi sono stati assistiti per l’intera giornata da psicologi e hanno ricevuto la visita del cardinale Oscar Cantoni, vescovo della diocesi di Como, che ha espresso solidarietà alla famiglia di Chiara e vicinanza a tutti i ragazzi che stavano partecipando al campo scout.