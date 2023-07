Tragedia a Corteno Golgi, il cardinale Cantoni vicino alla famiglia Rossetti

martedì, 25 luglio 2023

Corteno Golgi (Brescia) – La strada che porta a Campovecchio è stata chiusa con un’ordinanza del sindaco di Corteno Golgi (Brescia), Ilario Sabbadini. E’ il primi provvedimento dopo la tragedia della scorsa notte con un albero che si è abbattuto su una tenda del campo scout e ucciso Chiara Rossetti, 16 anni, di Como.

Intanto i 70 ragazzi del gruppo scout Como 3 di Prestino, quartiere del capoluogo lariano, sono stati ospitati nella palestra di Corteno Golgi (Brescia) dove sono giunti i familiari e il vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni, che ha raggiunto la località camuna. “Partecipo con grande commozione al dolore della famiglia e a quello di tutti i ragazzi ed educatori del gruppo scout Como Terzo per la tragica morte della giovane Chiara durante il campo estivo a Corteno Golgi, a causa dei gravi episodi di maltempo delle ultime ore nei nostri territori. Mentre affido Chiara al Signore della Vita, invoco per tutti il dono della consolazione nella fede. Questa drammatico evento diventi per tutti occasione di rinnovata fraternità e di vicinanza solidale”.