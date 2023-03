Tradizioni: la sagra delle Migole di Malonno fa il pienone

giovedì, 2 marzo 2023

Malonno (Brescia) – La Sagra delle Migole di Malonno (Brescia) fa il pienone: i 240 posti disponibili per la sagra organizzata dalla Nuova Pro loco Malonnese sono andati esauriti in poche ore. La sagra è in programma sabato 4 marzo nel salone delle scuole medie di Malonno (Brescia).

Le migole di Malonno“, un piatto unico al mondo, certificato De.C.O., cucinato da moltissimo tempo e promosso dalla Nuova Pro loco Malonnese con il suo presidente Fausto Mariotti, il vicepresidente Stefano Mariotti e tutti i volontari. A comporlo sono le “migole”, ovvero delle briciole saporitissime, che raccontano le tradizioni della più grande delle valli bresciane. I cuochi della Nuova Pro loco malonnese mischiano sapientemente farina di castagne, farina di grano saraceno, acqua, burro di malga e olio di semi. Per farlo hanno usano una pentola capiente. Quando l’acqua in cui hanno buttato un pugnetto di sale giunge a bollore aggiungono le due farine e mescolano dal basso verso l’alto. Dopo una ventina di minuti aggiungono olio e burro casalino e continuato a rimestare per altri 25 minuti circa.

La ricetta per eccellenza della Valle Camonica, unica nel suo genere ha ottenuto la De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine). Il prodotto, secondo la delibera della Giunta comunale, presieduta dal sindaco Giovanni Ghirardi, è iscritto nel registro comunale. Un riconoscimento importante.

Alla cena di sabato sera parteciperanno malonnesi e persone provenienti da fuori provincia. Chi lo desidera può ancora ordinare per l’asporto oppure prendere parte alla festa (con bar e ristoro) che si terrà sempre nel salone della scuola media di Malonno sabato sera, dove sono previsti momenti di intrattenimento e serata danzante.