Torna Girovagarte: clownerie, giocoleria e arte circense a Sonico

sabato, 15 luglio 2023

Sonico (Brescia) – Girovagarte, la tredicesima edizione promette faville. Il festival di clownerie, giocoleria e arte circense torna a Sonico (Brescia) il 21 e il 22 luglio

Il numero 13, si sa, porta fortuna, ma è altrettanto vero che la fortuna, come recita un antico adagio, aiuta gli audaci. E poiché a Sonico la Pro loco non smette di osare, proponendo eventi di grande richiamo per tutta la Valle Camonica, sembra proprio ci siano tutti i presupposti perché la tredicesima edizione di GirovagArte – la strada dà spettacolo lasci nuovamente il segno.

Clownerie, giocoleria e arte circense, in un condensato di emozioni che ogni anno si rinnova alla presenza di artisti di strada sempre nuovi provenienti dall’Italia e dall’estero: è la magia di un festival ormai diventato uno degli appuntamenti fissi dell’estate camuna.

Ideata e organizzata dalla Pro loco di Sonico, guidata da Paolo Bornatici di concerto con l’Amministrazione comunale e le altre associazioni del paese, la manifestazione si svolgerà quest’anno nella giornata di sabato 22 luglio. Ben 13 le compagnie di artisti di strada che animeranno la prossima edizione, con performances esilaranti e di grande coinvolgimento di pubblico già a partire dalle 17 e fino a tarda notte, per un totale di oltre 30 show. Lungo un circuito ad anello che abbraccia l’intero centro storico del paese, sarà un susseguirsi di attrazioni circensi di alto livello tecnico, tra mirabolanti evoluzioni mozzafiato in sospensione aerea, numeri di illusionismo, sand art, acrobazie con il trapezio, con il fuoco… e tanta, tanta giocoleria e sketch di clownerie.

Per l’occasione Sonico si trasformerà come ormai da tradizione in un vero e proprio circo a cielo aperto; una grande festa dell’arte teatrale e di tante discipline dello spettacolo di strada, con professionisti tutti rigorosamente selezionati dalla Pro loco, che anche quest’anno punta a stupire grandi e piccini con una proposta che è molto di più di un semplice, si fa per dire, busker festival. GirovagArte è infatti anche musica e dimostrazioni dal vivo dei più disparati linguaggi artistici, a corollario di una rassegna di grande impatto scenico, in un condensato di fascino e magia che va oltre l’immaginazione.

La giornata sarà arricchita dal cibo di strada, con diverse locande a tema gestite dai tantissimi volontari in rappresentanza delle associazioni locali, sotto la supervisione della Pro loco.

GirovagArte offrirà un assaggio del festival vero e proprio nell’anteprima di venerdì 21 luglio nella frazione di Rino di Sonico. Il festival gode del patrocinio della Provincia di Brescia.