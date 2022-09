Tir finisce in una scarpata a Braone: due feriti e code sulla statale 42

giovedì, 8 settembre 2022

Braone – Scontro tra auto e Tir, che termina la corsa in una scarpata a lato della statale 42 del Tonale, all’altezza di Braone (Brescia), due persone ferite e strada bloccata con code chilometriche. L’incidente è accaduto una manciata di minuti prima delle 18, sul posto sono giunte due ambulanze di base della Cri della delegazione di Breno e dell’Arnica di Berzo Demo, l’elisoccorso dalla centrale operativa di Bergamo, i vigili del fuoco di Breno e Darfo e i carabinieri della Compagnia di Breno che hanno effettuato i rilievi del sinistro, con il coinvolgimento di due auto e un mezzo pesante che è finito fuori strada in un sovrappasso e precipitato in una scarpata.

La donna alla guida di una vettura, 41 anni, e quello della seconda vettura, 21enne, sono stati ricoverati, mentre il conducente del Tir è uscito illeso ed è stato sottoposto ad accertamenti. Sulla statale 42 si sono formate lunghe code per quasi due ore.

Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.