Temù, lo storico postino Erio Fogliaresi è andato in pensione

venerdì, 17 febbraio 2023

Temù (Brescia) – In pensione lo storico postino dell’Alta Valle Camonica. Dopo 43 anni di lavoro, Erio Fogliaresi (nella foto), 64 anni, originario di Canè e residente a Temù (Brescia) ha concluso la sua attività come dipendente delle Poste.

Ha iniziato il lavoro di postino il 6 giugno 1978 a 20 anni a Stadolina presso la ricevitoria, con un doppio servizio al pubblico come postino e impiegato, dopo la pausa militare è stato supplente e ha girato per tutta la Valle: da Pianborno alla Valle di Saviore, quindi la Valle di Corteno e tutti i paesi da Edolo a Ponte di Legno. A marzo 1982 ha prestato servizio a Rovato, dal 1° luglio 1982 è stato assunto di ruolo alle Poste e dal 1985 è stato trasferito a Vione, suo paese natale.

All’epoca ogni Comune aveva i propri postini e la posta arrivava in ogni ufficio. Dal 2010 gli uffici di distribuzione sono stati accentrati a Edolo, qualche anno prima già a Ponte di Legno a fronte del passaggio delle Poste Italiane da ente statale ad azienda privata. Così ogni giorno, fino a ieri quando è andato in pensione, scendeva a Edolo a ritirare la posta, poi la distribuiva nei comuni di Vione e Temù. Dopo 43 anni di lavoro è arrivata la meritata pensione e in tanti l’hanno salutato.

“In tutti gli anni di lavoro – conclude Erio Fogliaresi – non mi sono mai allontanato dalla vecchia figura del postino che suona sempre (due volte) il campanello, parla con gli utenti, aiuta gli anziani, agevola i residenti non domiciliati (e non) con mail, messaggi e telefonate per evitare loro lungaggini e intoppi sul recapito che la burocrazia ha imposto”.