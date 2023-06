Tempesta Vaia, installazione commemorativa in Val Malga a Sonico

sabato, 24 giugno 2023

Sonico (Brescia) – E’ stata inaugurata l’installazione commemorativa della tempesta “Vaia”, che il 28 ottobre 2018 si è abbattuta su Sonico e le vallate alpine, distruggendo il patrimonio boschivo e provocando danni ambientali che rimarranno nel tempo. La tempesta Vaia è stato un evento devastante che ha di fatto ridisegnato il volto di numerosi boschi del nostro territorio, costringendo non pochi Comuni a far fronte ai danni devastanti che quell’eccezionale perturbazione si è lasciata alle sue spalle ancora oggi. Così è stato per Sonico con l’Amministrazione comunale che ha lavorato sodo per il ripristino.

Questa mattina alla cerimonia di inaugurazione dell’installazione, realizzata dall’Amministrazione comunale di Sonico guidata dal sindaco Gian Battista Pasquini, erano presenti l’onorevole Simona Bordonali, il consigliere regionale Diego Invernici, il vicepresidente di Comunità Montana Valle Camonica Enrico Dellanoce, i sindaci di Paisco Loveno, Dino Mascherpa, e Corteno Golgi, Ilario Sabbadini, rappresentanti di tutti i Comuni dell’Unione delle Alpi Orobie, don Giuseppe Pedrazzi, che ha benedetto l’opera, la banda San Lorenzo di Sonico, e i rappresentanti del Consorzio Forestale e delle diverse associazioni di Sonico.

Il sindaco di Sonico Gian Battista Pasquini ha ricordato quanto è successo quel 28 ottobre 2018 con la Tempesta Vaia che ha distrutto il patrimonio boschivo della Val Malga, ricordato l’impegno dell’Amministrazione comunale sul ripristino. “E’ stata una calamità diffusa in più Comuni della Valle Camonica e che deve rimanere nella memoria di tutti“, ha sottolineato il sindaco di Sonico, Gian Battista Pasquini.

E il messaggio dell’istallazione al tornante di “Fontana Boi” rappresenta anche un momento di riflessione: “La forza del vento ha distrutto questo bosco, quella dell’uomo ha preparato il terreno per farlo rifiorire, ogni catastrofe porta con sé il seme di una nuova rinascita”. Il Comune di Sonico – si legge – ringrazia Regione Lombardia, Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, Comunità Montana ed E distribuzione.

Grazie ai fondi regionali e statali è stato possibile intervenire per garantire un futuro al patrimonio boschivo e ripristinare le infrastrutture fortemente danneggiate dalla furia della tempesta. L’attenzione – come ribadita nei diversi interventi – deve essere prestata al nuovo pericolo che sta mettendo a forte rischio i boschi Lombardi: “Il bostrico”. E per sconfiggere il bostrico e tutelare gli abeti rossi, patrimonio naturale della Valle Camonica, sono stati richiesti fondi a Regione e Stato.