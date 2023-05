Tempesta Vaia: 36 proprietari forestali svedesi a Edolo e Sonico

lunedì, 8 maggio 2023

Edolo (Brescia) – Tappa in Valle Camonica di 36 proprietari forestali svedesi che nei giorni scorsi hanno visitato le aree colpite dalla tempesta Vaia a Edolo e Sonico, accompagnati dal direttore del servizio Gestione del territorio della Comunità Montana di Valle Camonica Gian Battista Sangalli e dal dottore forestale Alessandro Ducoli del Parco dell’Adamello.

Sono stati discussi i problemi comuni ed è stata illustrata al gruppo di 36 forestali svedesi l’attività svolta dopo la tempesta Vaia: in Val Malga a Sonico sono stati illustrati i lavori effettuati, quelli in corso o programma in futuro. I 36 forestali svedesi hanno posto domande sulle conseguenze della devastazione e i lavori sotto l’aspetto ambientale e fitosanitario, invece a Mola di Edolo sono stati presentate le opere di regimazione idraulica sulla Valle delle Berarde e su quelle di bonifica dell’adiacente frana. E’ stata un’occasione per far conoscere al gruppo di 36 Forestali svedesi il territorio camuno sia dal punto di vista ambientale che sotto l’aspetto turistico.