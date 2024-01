Telemedicina e liste d’attesa: i progetti di Corrado Scolari per la sanità camuna

sabato, 27 gennaio 2024

Esine (Brescia) – Primo mese da direttore generale di Asst Vallecamonica per Corrado Scolari (nella foto e sotto con la direzione strategica), 58 anni, camuno, con una lunga esperienza nel mondo della sanità. Ha nominato la direzione strategica e avviato il lavoro sul territorio che avrà i suoi effetti nei prossimi mesi.

Dottor Scolari, come ha trovato l’Asst Vallecamonica?

“I primi giorni sono stati di conoscenza, ho incontrato medici, infermieri, operatori che lavorano nella Asst Vallecamonica, e il mio ruolo è stato di ascolto. Ho trovato un’ottima struttura con professionisti invidiati da tutta la sanità lombarda, inoltre sono stati avviati progetti lungimiranti che vedono Esine all’avanguardia. Adesso l’impegno è migliorarla”.

Le prime decisioni adottate?

“E’ stata definita la direzione strategica ed è stata avviata la pianificazione negli ospedali di Esine ed Edolo. Anche in Valle Camonica abbiamo superato il modello della cooperativa per quanto riguarda le prestazioni dei medici, andremo a ricercare professionisti altamente qualificati nell’albo predisposto a livello regionale. Inoltre c’è un bando di Areu che ridistribuirà personale nelle diverse aziende e avrà effetti anche sulla nostra azienda”.

In Valle Camonica sono presenti numerose associazioni?

“Sul territorio e in ospedale abbiamo una presenza capillare. Associazioni che svolgono un lavoro prezioso, mi riferisco al servizio svolto da Camunia Soccorso di Darfo, Croce Rossa di Breno, Arnica di Berzo Demo e Amici di Ponte di Legno, poi le associazioni – cito ad esempio Abio e Andos – che svolgono attività in ospedale, dove abbiamo una scuola con una maestra per l’insegnamento ai bambini ricoverati in ospedale”.

Quale ruolo per gli ospedali di Esine ed Edolo?

“E’ un solo ospedale, è vero che ci sono due strutture, ma sono complementari con i medesimi professionisti e operatori, quindi è un unicum ed è chiamato ospedale di Vallecamonica. Certamente Esine ha maggiori richieste anche per un bacino d’utenza più vasto, ma Edolo con i suoi 61 posti letto ha delle peculiarità che intendiamo sviluppare e far funzionare a pieno regime”.

Mancano i professionisti?

“Su questo punto dobbiamo intervenire anche perché nei prossimi anni avremo dei medici che andranno in pensione. Un primo passo è la collaborazione con la scuola di specializzazione dell’Hub del Civile di Brescia, con la possibilità di offrire opportunità ai medici. Inoltre abbiamo allo studio un progetto in collaborazione con la facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Brescia e puntiamo su un modello di accoglienza”.

Avete delle proposte?

“Certamente, in collaborazione con la Comunità Montana di Valle Camonica è stato avviato il progetto “Ospitalità”, offrendo ai medici delle residenze. Il primo passo è stato avviato in Media Valle, ma saranno coinvolte altre realtà, in particolare Edolo, destinati anche a medici specializzandi. Un secondo aspetto che stiamo prendendo in considerazione è proporre una flessibilità sulle turnazioni”.

Quali interventi sulle liste d’attesa?

“Le liste d’attesa sono il vero problema della sanità, che nasce da un lato dalla carenza di professionisti e dall’altro dalle richieste sempre maggiori di prestazioni per l’invecchiamento delle popolazione. Oggi si vive di più, ma abbiamo anche più cronicità e maggiori richieste di prestazioni. Per ridurre le liste d’attesa pensiamo a nuovi percorsi e all’aiuto delle moderne tecnologie, e un primo esperimento è stato avviato a Darfo in farmacia”.

La telemedicina vi darà un aiuto?

“Sicuramente, soprattutto quando si tratta di controlli che possono essere effettuati a distanza. La vera sfida per il futuro della nostra valle è avviare una sanità di prossimità e le case di comunità vanno in questa direzione. Il cittadino deve essere curato il più vicino a dove vive, è questa la sfida che attende la nostra sanità nei prossimi mesi”.

di Angelo Panzeri