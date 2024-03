Successi per atleti del Camuna Kickboxing Academy al Criterium 2024 e Coppa del Presidente

martedì, 5 marzo 2024

Nadro di Ceto – Un appuntamento, oramai storico, per atleti e appassionati di kickboxing quello svoltosi presso il Palainvent di Jesolo in occasione del Criterium e della Coppa del Presidente. Oltre mille atleti e quasi duecento società provenienti da tutta Italia hanno animato ulteriormente il fine settimana della ridente cittadina veneta. Naturalmente in una occasione così importante non potevano mancare i guerrieri camuni della Camuna Kickboxing Academy della maestra Adriana Tricoci che hanno riempito il carniere di medaglie, ma soprattutto dato vita a combattimenti di altissimo livello. Nel Criterium, evento sportivo riservato alle cinture blu, marroni e nere, Luca Zani, punta di diamante del team, ha dimostrato tutta la sua abilità conquistando l’oro nel LC e qualificandosi per i campionati italiani dove difenderà, ancora una volta, il titolo di categoria.

Sempre nel Criterium ha fatto il suo esordio, in una gara nazionale di KL e LC, il giovane Tarek Zalak che ha ben figurato sia tatticamente che tecnicamente e vinto due medaglie d’argento fondamentali per accedere ai campionati nazionali. Nella Coppa del Presidente, manifestazione per sole cinture colorate, l’esordiente Giorgiana Orascu ha conquistato un bronzo nel LC, categoria Junior, mostrando grandi ed incoraggianti capacità in ottica futura. Tra gli junior si conferma Lollio Andrea che ottiene un oro nel LC. Ottima la prova del gigante junior Piccinelli Alessandro che alla prima esperienza di livello nazionale è salito sul terzo gradino del podio del LC e del KL, dimostrando miglioramenti continui. Ulteriore nota lieta per i colori bianco nero fucsia il bronzo, tra gli junior, nel KL e oro nel LC di Alex Orascu che, nonostante la poca esperienza, in gara ha sorpreso positivamente per tenacia, tecnica e tattica.

Ancora una volta i maestri della società camuna possono ritenersi soddisfatti per le emozioni provate e il lavoro sin qui svolto, ma soprattutto guardare con grande ottimismo alle prossime sfide.