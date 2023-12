Stralunata 2024, Aprica: aperte le iscrizioni alla classifica di scialpinismo

sabato, 23 dicembre 2023

Aprica (Sondrio) – Iscrizioni aperte per la super classica sulle piste di confine tra provincia di Sondrio e Brescia che quest’anno andrà in scena martedì 16 gennaio con una doppia valenza: oltre al classico raduno scialpinistico aperto ad agonisti e amatori, la 18ª Stralunata sarà inoltre gara “by night” dei WWMG Lombardia 2024. Va ricordato che per gli over 35 intenzionati a prendere parte ai Winter World Masters Games l’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre sul sito wwmglombardia2024.it/partecipa/iscriviti-adesso/.

Per la serie format vincente non si cambia, a decretare i vincitori 2024 sarà la famosissima Super Panoramica del Baradello con start in paese (1160m slm) e arrivo al Rifugio Dal Brusca (1980 mslm) dopo avere risalito 5,5 km della la pista illuminata più lunga d’Europa. Al termine del raduno scialpinistico, tutti al palazzetto dello sport in via Magnolta 32 per “Pizzocchero Party” e premiazioni.

Anche quest’anno un riconoscimento particolare è riservato agli “specialisti delle only up” grazie alla combinata con la sfida podistica Mela Vertical. Questo speciale ranking andrà a premiare le 3 migliori performance maschili e femminili sommando i tempi di chi ha partecipato a entrambe le gare.

Tornando alla Stralunata i tempi da battere sono quelli 2023 di Alex Rigo (36’16”) e Samantha Bertolina (45’22”). Per agonisti e amatori le iscrizioni on line sono già aperte al seguente link: https://www.apricaonline.com/it/eventi/2024/stralunata-2024. Importante ricordare che il gadget di partecipazione è previsto solo ai primi 100 iscritti. L’iscrizione comprende pettorale, servizio di cronometraggio, ristoro sul percorso, assistenza sanitaria, premi a estrazione per i partecipanti, Pizzocchero Party.

Le quote sono le seguenti: 20 entro entro il 5 gennaio 2024; 25 euro dal 6 gennaio all’inizio del raduno (16 gennaio)

e 10 euro per tutti gli under 18

Il programma:

– ritrovo per le ultime iscrizioni e ritiro dei pettorali dalle 16.30 all’ufficio turistico di Aprica, in corso Roma 150

– chiusura iscrizioni alle 18.30

– partenza in linea per gara “Aprica by night” WWMG Lombardia 2024 ore 19

– partenza in linea Stralunata alle 19.10 dalla seggiovia Baradello

– pizzocchero Party e premiazioni al palazzetto delle sport di via Magnolta