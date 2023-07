Stop alle bonifiche dopo sentenza Corte Costituzionale: “Illogica”, l’allarme ANCE Brescia su siti contaminati in provincia. Valle Camonica interessata: l’elenco

martedì, 1 agosto 2023

Berzo Demo –“Una sentenza illogica che frena operazioni essenziali per il benessere dell’intera comunità”, così interviene il leader dei costruttori edili bresciani, Massimo Angelo Deldossi, dopo la doccia gelata della scorsa settimana. Con una sentenza imprevista, il 24 luglio la Corte costituzionale è intervenuta annullando l’art. 5 della legge regionale n. 30/2006 con cui la Regione Lombardia ha delegato ai Comuni i poteri amministrativi e autorizzatori nell’ambito dei procedimenti di bonifica.

Ne deriva che a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 27 luglio, i Comuni non possono più esercitare le funzioni relative alle procedure operative e amministrative in materia di bonifica dei siti contaminati le stesse devono essere esercitate dalla Regione. Non sono invece interessati dalla sentenza i siti di interesse regionale e nazionale – come, ad esempio, l’area Caffaro – e i progetti di bonifica dei siti finanziati con risorse del Pnrr.

“Tale decisione non tiene conto delle ripercussioni che causerà sul settore e sul territorio. Secondo i dati forniti da Agisco a dicembre del 2022 in Lombardia sono oltre mille i siti contaminati, di cui settantuno nella provincia bresciana. Aree che richiedono un intervento tempestivo e per le quali ogni giorno che passa è decisivo per garantire la salute dei cittadini. La scelta di delegare tali attività ai Comuni tutela l’interesse della comunità, per rendere più rapide e veloci le pratiche di intervento di bonifica. Pratiche per le quali, per circa il 10% di casi in Lombardia, occorrono dieci anni per essere chiuse”, dichiara Deldossi.

Secondo i dati Agisco (Anagrafe e Gestione Integrata dei Siti Contaminati) nel 2019 circa il 60% dei procedimenti di bonifica in Lombardia sono stati conclusi in meno di quattro anni, mentre per circa il 10% dei casi ne sono stati necessari oltre dieci. Tra le principali criticità evidenziate risultano cause di natura tecnica e amministrativa che, per via di un iter burocratico complesso dilungano le tempistiche e non permettono di chiudere le pratiche entro i tempi previsti. Ance Brescia è intervenuta sul tema aprendosi al dialogo con le istituzioni, per proporre e trovare una soluzione che permetta di non bloccare interventi necessari per la tutela della salute del territorio. Azioni che si aggiungono alle attività già intraprese da Ance Lombardia e dalle altre associazioni territoriali del sistema. “Il nostro impegno congiunto punta a sollecitare una modifica urgente al testo normativo al fine di ripristinare la delega ai Comuni e riavviare al più presto tutti i procedimenti di bonifica attualmente sospesi. Assicuriamo sin da ora alla Regione la piena collaborazione alla risoluzione del problema”, conclude Deldossi.

Elenco dei siti contaminati (al 31/12/2022)

fonte dati: AGISCO (Anagrafe e gestione Integrata Siti Contaminati)

AGNOSINE BS003.0009 TERNA NUOVO RACCORDO AEREO STAZIONE ELETTRICA AGNOSINE/NAVE-CIMEGO via Loc. Casale altri siti non meglio specificati

BERZO DEMO BS016.0006 SELCA SPA IN FALLIMENTO località Forno Allione operazioni di recupero rifiuti

BOTTICINO BS023.0001 DOROTEX via Garibaldi 34 aree industriali dismesse

BOVEZZO BS025.0001 Area SLM/ex Stefana via Conicchio 42 aree industriali dismesse

BRESCIA BS029.0156 PARCO COMUNALE DI VIA FURA via FURA altri siti non meglio specificati

BRESCIA BS029.0202 PALAZZOLI via F. Palazzoli 31 altri siti non meglio specificati

BRESCIA BS029.0257 BORGO SPURGHI SRL – RIMOZIONE SERBATOI via delle Cave 57 A serbatoi carburante per riscaldamento *

BRESCIA BS029.0270 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE – ED. 18 via Bianchi 9 altri siti non meglio specificati

BRESCIA BS029.0084 Baratti di Eredi Inselvini s.r.l. via Padova 7 aree industriali in attività

BRESCIA BS029.0244 BORGO WUHRER – AREA REDO SGR S.P.A. via Borgo Pietro Wuhrer aree industriali dismesse

BRESCIA BS029.0009 EX DEPOSITO ITALIANA PETROLI – PUNTO VENDITA 6977 via Sostegno 2 impianti di stoccaggio o adduzione carburanti

BRESCIA BS029.0253 PAV TONINI BONINSEGNA – RODEVITA BRESCIA – MAPP261 FG 177 via Romiglia snc altri siti non meglio specificati

BRESCIA BS029.0022 PIETRA CURVA via Orzinuovi 8 aree industriali dismesse

BRESCIA BS029.0166 ITALFERR-RFI IBS04 – SCALO MERCI LINEA AV/AC Scalo merci altri siti non meglio specificati

BRESCIA BS029.0234 WHITFORD via Verziano 109 aree industriali in attività

CALVISANO BS034.0001 EX ACCIAIERIA SISVA srl via Brescia 33 aree industriali dismesse

CAPRIANO DEL COLLE BS037.0001 Discarica Raffineria Metalli Capra località Monte Netto discariche autorizzate

CARPENEDOLO BS039.0001 CASEIFICIO SOCIALE DI CARPENEDOLO via XX Settembre 235 aree industriali in attività

CASTEGNATO BS040.0005 FONDERIA F.LLI GERVASONI SPA via Molino 16 aree industriali dismesse

CASTENEDOLO BS043.0010 ESSO PV 1009 via Matteotti 187/A impianti di stoccaggio o adduzione carburanti

CASTENEDOLO BS043.0001 EX CAVA LAGO BORGO via Risorgimento 114smaltimenti non autorizzati –

abbandono rifiuti

CELLATICA BS048.0004 ESSO PV N. 1357 via caporalino 11 impianti di stoccaggio o adduzione carburanti

CHIARI BS052.0034 NOLDEM via Villasche 16 aree industriali in attività

CONCESIO BS061.0001 CAFFARO SPA – SOTTOSTAZIONE ELETTRICA “STOCCHETTA” via Zanardelli 50 aree industriali dismesse

CONCESIO BS061.0011 TR 17 – AUTOSTRADA VALTROMPIA autostrada svincolo Codolazza altri siti non meglio specificati

DARFO BOARIO TERME BS065.0016 DARFO TRADE RISULTANTE DA RETTIFICA CONFINI CON SITO LINEA ENERGIA (EX SAGETER) via Bonara 12 aree industriali dismesse

DARFO BOARIO TERME BS065.0004 EX AREA INDUSTRIALE ITALSIDER via Bonara 12 aree industriali dismesse

DELLO BS066.0002 Ex tintoria ECO-NEPROMA via San Zenone 191 aree industriali dismesse

DESENZANO DEL GARDA BS067.0037 EX IDROSCALO MILITARE – RIMOZIONE SERBATOI via Motta serbatoi carburante per riscaldamento

DESENZANO DEL GARDA BS067.0002 FEDERAL MOGUL viale Marconi 131 aree industriali dismesse

ERBUSCO BS069.0005 BERMUGAS SRL via Iseo 34 impianti di stoccaggio o adduzione carburanti

ERBUSCO BS069.0003 P.V. ESSO 1315 ADS Sebino Sud autostrada A4 Km.73+300 Direzione MI-BS impianti di stoccaggio o adduzione carburanti

FIESSE BS071.0001 EX CAVE ROCCA – ABBANDONO RIFIUTI località Cascina Piave smaltimenti non autorizzati – abbandono rifiuti

GAMBARA BS073.0004 GALVANICA SKIN DI MORENI PIERINO località Corvione aree industriali dismesse

GARDONE VAL TROMPIA BS075.0002 AREA EX CROMOPLAST via Matteotti 345 aree industriali dismesse

GARDONE VAL TROMPIA BS075.0003 FABBRICA PIETRO BERETTA SpA via Beretta 2 aree industriali in attività

GARDONE VAL TROMPIA BS075.0006 Galvanotechnik s.r.l. via Valtrompia 29 aree industriali in attività

GARDONE VAL TROMPIA BS075.0001 TRW ITALIA S.P.A.- ora ZF Automotive Italia Srl via Valtrompia 125 aree industriali in attività

GIANICO BS079.0001 FORGIATURA MODERNA ARESE – EX ACCIAIERIE E FERRIERE SEBINO S.p.A. via Carobe 9 aree industriali in attività

LONATO DEL GARDA BS092.0001 DISCARICA TRIVELLINO località Trivellino discariche abusive o incontrollate

LONATO DEL GARDA BS092.0022 GM IMMOBILIARE SRL via Mantova Traversa I – Località Campagnoli sn altri siti non meglio specificati

LUMEZZANE BS096.0020 CIMITERO UNICO via Massimo d’Azeglio smaltimenti non autorizzati – abbandono rifiuti

LUMEZZANE BS096.0001 Cromatura Rivadossi poi Erregi via Avogadro 9 aree industriali dismesse

MAZZANO BS107.0002 Discarica di Ciliverghe località cascina Virla nuova discariche autorizzate

MONIGA DEL GARDA BS109.0003 NAUTICA POLLINI via pergola Snc aree industriali in attività

MONTICELLI BRUSATI BS112.0001 ERCOS SPA via Brescia aree industriali dismesse

MONTICHIARI BS113.0003 Ex Cava Accini località Terminoni discariche abusive o incontrollate

MONTICHIARI BS113.0005 ex cava Baratti loc. Ponchioni località Ponchioni smaltimenti non autorizzati – abbandono rifiuti

MONTIRONE BS114.0001 EX CAVA BONOMELLI via Pedrona 47 smaltimenti non autorizzati – abbandono rifiuti

NAVE BS117.0001 OASI IMMOBILIARE – AFIM S.P.A. EX AREA INDUSTRIALE via Sorelle Minola 23 aree industriali dismesse

NAVE BS117.0011 TRAFILERIE NAVE via Sorelle Minola 43 aree industriali dismesse

ORZINUOVI BS125.0003 AREA INDUSTRIALE NUOVA ODO SPA via Francesco Crispi 3 aree industriali in attività

PADERNO FRANCIACORTA BS130.0002 EX CAVA VIANELLI via A.De Gasperi – loc. Santella 35 discariche abusive o incontrollate

PALAZZOLO SULL’OGLIO BS133.0014 GIOVANNI LANFRANCHI SPA – SITO AZIENDALE via Zanardelli 28 aree industriali in attività *

PISOGNE BS143.0005 DISCARICA PIZZO – DEPOSITO DI RIFIUTI ABBANDONATI località Pittinghello discariche abusive o incontrollate

PISOGNE BS143.0002 EX COMPLESSO INDUSTRIALE – METAL FRA S.R.L. via Milano 20 aree industriali dismesse

PISOGNE BS143.0001 ex Officine Laminatoi Sebino S.p.A. (EX OLS), CON COSTA VOLPINO via Milano aree industriali dismesse

PISOGNE BS143.0014 PALINI VERNICI via Rimembranze 12 aree industriali dismesse

PONTOGLIO BS150.0001 TOTALERG NI003005 via Palazzolo 14 impianti di stoccaggio o adduzione carburanti

PUEGNAGO SUL GARDA BS158.0003 CASCINA DOSSO via DOSSO rilasci accidentali o dolosi di sostanze

REZZATO BS161.0003 Cromatura Staff via Gobetti 9/11 aree industriali in attività

RONCADELLE BS165.0024 METANODOTTO ALLACCIAMENTO MONTINI località Cascina Lombardi – tangenziale Sud di Brescia altri siti non meglio specificati

SALÒ BS170.0007 RETICOLO IDRICO MINORE RIO VERSINE TRATTO INTUBATO A VALLE DELL’EX GASOMETRO via Pietro da Salò 125 altri siti non meglio specificati

SAN FELICE DEL BENACO BS171.0001 ESSO ITALIANA SRL viale Italia 14 impianti di stoccaggio o adduzione carburanti

SAREZZO BS174.0012 OTTOMAN via Maestri del lavoro 1 aree industriali in attività

TEMÙ BS184.0006 PASINA – VIA PREVALÉ – SERBATOIO via Prevalé rilasci accidentali o dolosi di sostanze

VILLA CARCINA BS199.0003 AREA P.A.5 via Marconi aree industriali dismesse

VILLA CARCINA BS199.0004 EFFEBIESSE S.p.A. – CONTAMINAZIONE FALDA DA CROMO ESAVALENTE via Veneto 142 aree industriali in attività

VILLA CARCINA BS199.0011 TIMKEN ITALIA SRL via Fiume Mella 13 aree industriali in attività

VILLA CARCINA BS199.0019 TR 01 – AUTOSTRADA VALTROMPIA autostrada svincolo Codolazza altri siti non meglio specificati

VILLANUOVA SUL CLISI BS201.0002 P.V. ESSO 1032 viale Brescia 17 impianti di stoccaggio o adduzione carburanti

(*) Bonifica conclusa in attesa di certificazione (o in fase di collaudo)

(**) Bonifica conclusa senza rilascio di formale certificazione