Statale 42: nove imprese in gara per la galleria di Edolo

venerdì, 4 agosto 2023

Edolo (Brescia) – La galleria di Edolo – denominata variante Est della statale 42 del Tonale – che libererà dal traffico il paese camuno e migliorerà i collegamenti con l’Alta Valle Camonica sarà pronta nel 2027. I tempi si sono allungati, inizialmente doveva essere pronta per le Olimpiadi Invernali 2026, poi le procedure hanno portato ad uno slittamento e adesso con la partecipazione di nove imprese o Ati (Associazione temporanea d’impresa) possono essere definiti i tempi.

La commissione istituita dall’Anas per valutare le proposte delle nove aziende o Consorzio di imprese che hanno partecipato al bando d’appalto deciderà entro il prossimo 29 settembre. Poi dovrà essere atteso un periodo – circa due mesi – per eventuali ricorsi delle aziende in gara, quindi scatterà la procedura per la progettazione esecutiva e valutazione d’impatto ambientale da parte del competente Ministero. Il cantiere, se non ci saranno intoppi, potrà essere aperto nel secondo semestre del prossimo anno.

Il tracciato, che interessa territorialmente i Comuni di Sonico e di Edolo, ha uno sviluppo complessivo di circa 2 chilometri così articolati: le opere principali sono la galleria di Edolo di circa 1,8 km, il ponte sul fiume Oglio di 60 metri, le due rotatorie di inizio e fine lotto di collegamento con l’attuale strada statale 42. L’importo complessivo è di circa 142 milioni. L’intervento è incluso tra le opere “connesse e di contesto” alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e tra le infrastrutture prioritarie inserito nello “Sblocca Cantieri”. La durata delle attività previste dal bando di gara (monitoraggio ambientale ante e corso d’opera, progettazione esecutiva, monitoraggio geotecnico, realizzazione lavori) è di 1484 giorni, di cui 1119 per l’esecuzione dei lavori. Quando sarà decisa l’azienda o il consorzio d’impresa trascorreranno 1484 giorni. Tradotto: la galleria sarà pronta solo a fine 2027.

di An. Pa.