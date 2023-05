Statale 42, manuntezione straordinaria della galleria Capo di Ponte

lunedì, 29 maggio 2023

Capo di Ponte (Brescia) – Manuntezione straordinaria della galleria “Capo di Ponte” lungo la statale 42 del Tonale, chiusura notturna da questo lunedì (29 maggio) a venerdì 30 giugno.

A partire da questa sera, Anas eseguirà gli interventi di manutenzione degli impianti di videosorveglianza, all’interno della galleria “Capo di Ponte” e per poter eseguire i lavori in sicurezza sarà predisposta la chiusura della statale dal km 95,100 al km 98,250, in entrambe le direzioni, dalle 22 alle 6 del giorno successivo. Il percorso alternativo è indicato mediante opportuna segnaletica provvisoria, predisposto dall’azienda che eseguirà le opere e si articolerà lungo il tracciato della ex statale 42, all’ingresso di Capo di Ponte fino a Sellero.

di Ch. P.