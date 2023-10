Statale 42, le priorità sono variante di Vezza d’Oglio e sistemazione a Temù

martedì, 17 ottobre 2023

Edolo (Brescia) – Dopo la variante di Edolo servono interventi su Vezza d’Oglio e sul tratto da Stadolina e Temù. La realizzazione della nuova galleria che eliminerà il traffico dall’abitato di Edolo dovrebbe concludersi – se sarà rispettato il cronoprogramma – entro il 2027 potrebbe avere effetti negativi su Vezza d’Oglio e Temù, dove sono stati programmati interventi da parte di Anas, ma finora non sono previsti finanziamenti per allargare la statale 42 del Tonale ed eliminare strettoie. Per non parlare del tratto di statale da Ponte di Legno al Tonale che sembra abbandonata.

Il primo cittadino di Vezza d’Oglio, Diego Martino Occhi, ha più volte posto il problema delle circonvallazione in diverse sedi istituzionali e, al di là della disponibilità di tutti i sindaci e amministratori, non c’è stato alcun passo avanti e soprattutto mancano i necessari finanziamenti.

Sull’argomento interviene Pier Luigi Mottinelli (nella foto), già presidente della Comunità Montana di Valle Camonica e della Provincia di Brescia, e attuale segretario del Pd in Valle Camonica che evidenza l’importanza di “mettere in sicurezza la statale 42 da Incudine a Tonale”.

Mottinelli va oltre e chiede uno sforzo a tutti gli amministratori della Valle Camonica di unire le forze e non fermarsi al proprio orticello perché in tal modo non si risolvono i problemi. “A mio parere – conclude Pier Luigi Mottinelli – sarebbe tempo che la programmazione fosse gestita da enti sovracomunali (Comunità Montana e Provincia ndr), in una visione complessiva del territorio. Solo così si realizzerà il progetto comune della nostra valle”.

di An. Pa.