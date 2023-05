Stalking nei confronti della moglie, a Cedegolo arrestato 39enne

martedì, 30 maggio 2023

Cedegolo (Brescia) – Stalking nei confronti della moglie e davanti ai figli, arrestato 39enne. Da tempo l’uomo – originario del Marocco e residente in Valle Camonica, con precedenti per spaccio e una condanna a sei anni già scontata – avrebbe perpetrato abusi e maltrattamenti sulla moglie, italiana, accusandola di tradirlo. Il rientro in casa con 15 minuti di ritardo sarebbe la causa scatenante dell’ultimo episodio.

La donna ieri sera ha trovato la forza di chiamare i carabinieri e sul posto sono giunti i militari della Stazione di Cedegolo e della Compagnia di Breno che hanno arrestato il 39enne, che è stato accompagnato nel carcere di Canton Mombello, a disposizione dell’autorità giudiziaria

di A.P.