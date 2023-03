Sport, natura e divertimento con “Caspolando nelle Valli di Sant’Antonio”

venerdì, 10 marzo 2023

Corteno Golgi (Brescia) – Domenica 12 marzo ritorna la Caspolata organizzata dall’Unione Sportiva di Corteno Golgi all’interno della Riserva Naturale delle Valli di Sant’Antonio. Il percorso, di facile percorrenza, di snoda tra boschi, mulattiere e sentieri della Riserva Naturale.

Il punto di ritrovo per le iscrizioni è fissato alla frazione di Sant’Antonio, presso il bar all’ingresso del paese, tra le ore 8 e le ore 9:30 ed il costo di partecipazione, comprendente anche il buono per il pasto presso il Rifugio Alpini di Campovecchio, sarà di 8 euro; al prezzo 6 euro si potranno noleggiare delle caspole messe a disposizione dall’organizzazione.

Viste le condizioni climatiche e la scarsità di neve lungo il percorso l’organizzazione consiglia l’utilizzo dei soli scarponi e consigliando di portare con se i ramponcini in caso di ghiaccio (quest’ultimi non sono obbligatori).

Per preparare al meglio il percorso i ragazzi dell’organizzazione sabato si premureranno di fare un sopralluogo e di sistemare eventuali tratti con condizioni avverse.

Una volta iscritti si parte per vivere una giornata di divertimento immersi nella magnifica natura che il territorio della Riserva naturale offre a tutti i partecipanti.

Il Percorso, di facile percorrenza e lungo circa 5 km, sale fino in Val Brandet per poi dirigersi verso la Val Campovecchio dove ci sarà il ristoro per il pranzo presso Rifugio Alpini; nel pomeriggio, dopo essersi ristorati ed aver camminato immersi in un ambiente unico, si ritornerà al punto di partenza nel paese di Sant’Antonio.

Ogni anno in moltissimi, dai più grandi ai più piccoli, partecipano alla caspolata per vivere una giornata in compagnia ed allegria immersi nella natura; un’occasione in più per conoscere le bellezze che costituiscono la Riserva Naturale delle Valli di Sant’Antonio di Corteno Golgi; un’iniziativa importante da non lasciarsi sfuggire.