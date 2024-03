Sostegno dalle associazioni agli Amici dei vigili del fuoco di Edolo 1890

lunedì, 11 marzo 2024

Edolo (Brescia) – Le associazioni di Edolo collaborano e portano un importante contributo alla comunità.

L’ultimo esempio arriva dall’associazione “Amici di Mu”, l’associazione della storica frazione di Edolo ha devoluto un importante contributo derivante dal ricavato della loro festa annuale, all’associazione Amici dei vigili del fuoco di Edolo 1890 per l’acquisto di attrezzature.

Inoltre è stato aggiunto quanto raccolto da una serata di raccolta fondi presso la sede dell’associazione “Arte di Vivere” a Edolo, che ha reso possibile l’acquisto di nuove attrezzature per il sacco Saf, insieme di attrezzature per l’attività speleo-alpino fluviale dell’associazione Amici dei vigili del fuoco di Edolo 1890. Le nuove attrezzature sono andate ad aggiornare quelle non più a norma. Soddisfazione e ringraziamento è stato espresso dai responsabili dell’Associazione.11

La collaborazione tra le diverse associazioni presenti sul territorio edolese, che fanno “rete”, è un esempio e un punto di forza del paese camuno.