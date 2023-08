Sonico, “sotto controllo la Val Rabbia”: l’intervento del sindaco Pasquini

lunedì, 28 agosto 2023

Sonico (Brescia) – Situazione sotto controllo in Val Rabbia e nella frazione Rino di Sonico (Brescia), evacuata per precauzione alcune ore l’altra notte.

“Nonostante le precipitazioni – spiega Gian Battista Pasquini, sindaco di Sonico (nella foto) – non vi è stata necessità di evacuazione questa notte. I pluviometri e le videate radar dell’applicazione dei vigli del fuoco, in posizione permanente presso il nostro Comune, non hanno dato valori tali da indurre, seppure con prudenza, lo stato di allarme. Ora le condizioni della valle sono stabili: buona portata idraulica d’acqua, colorazione non troppo scura e trasporto solido modesto. Nel frattempo è giunta la piena dell’Oglio che sta trasportando a valle parte dei detriti del Rabbia. Purtroppo continua a piovere e per la giornata attuale permane il rischio di allarme evacuazione”.

“Saranno assegnati – continua il sindaco – due pronti intervento di prima necessità per pulire parzialmente la confluenza Oglio-Rabbia e parte dei detriti e massi ciclopici accumulati in briglia alla apice della conoide. Totale previsto attorno ai 400mila euro lordi. Nel frattempo stiamo lavorando per predisporre la scheda Rasda dei danni che di aggirerà attorno ai 1.200.000 euro”.

“La Protezione civile – prosegue Pasquini – continua il controllo e verifica h24 sul ponte di Rino ed i vigili del fuoco tengono sotto osservazione le condizioni meteo con buon grado di previsione”.

“Ringrazio il gruppo di Protezione Civile di Sonico, di Edolo e altri volontari intervenuti ed il comando provinciale dei vigili del fuoco e tutti i vigili presenti – conclude il sindaco – Un particolare ringraziamento ai tecnici dell’UTR di Regione Lombardia per la cura e solerzia prestata alla valutazione danni. Ai miei Amministratori un grazie per il tempo dedicato h24 di questi due giorni di emergenza. Ai cittadini di Rino, fortemente penalizzati dai disagi di queste ore va la mia vicinanza e di tutta l’Amministrazione Comunale. Noi cerchiamo di fare il possibile per lenire la criticità del momento nella speranza che il tempo meteorologico ci dia una tregua e ci metta in zona di salvaguardia da altri danni”.