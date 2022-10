Sonico: realizzata una piazzola per elicotteri in Val Malga

venerdì, 21 ottobre 2022

Sonico (Brescia) – Una nuova piazzola per l’atterraggio dell’elicottero è stata realizzata in Val Malga, località Faeto, a Sonico (Brescia). L’intervento è stato realizzato nelle ultime settimane, con le opere della Protezione Civile di Sonico e grazie ai fondi messi a disposizione dalla Comunità Montana di Valle Camonica.

“La nuova piazzola per l’atterraggio degli elicotteri – spiega Pierino Gulberti, responsabile della Protezione Civile di Sonico – è stata realizzata in un punto strategico per il nostro territorio e servirà per interventi ad uso antincendio boschivo, utili anche per il soccorso sanitario, oppure per opere in quota su acquedotti e corsi d’acqua”.

La Protezione civile di Sonico aveva già realizzato altre piazzole per l’atterraggio di elicotteri, una in località Stablo a 1300 metri e l’altra in località Sonet, a 753 metri. Ora sono terminati i lavori di realizzazione della terza area per elicotteri in Val Malga, a 1100 metri di quota. Sarà un punto di riferimento per una serie di intervento di emergenza.

Negli ultimi anni la Protezione Civile di Sonico ha investito sulla formazione dei volontari e con interventi mirati su mezzi e attrezzature così da essere pronti a ogni emergenza sia sul territorio comunale sia a supporto di emergenze in Valle Camonica, come avvenuto a luglio per l’emergenza a Niardo (Brescia).