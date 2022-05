Sonico, opera di street art che celebra il Giro d’Italia

martedì, 24 maggio 2022

Sonico – Torna il progetto di street art che dal 2019 accompagna la corsa ciclistica più amata del Paese. Per il quarto anno consecutivo, in contemporanea con la competizione, ecco “Cabine in Rosa”, l’iniziativa che coniuga creatività e sostenibilità, ridisegnando le cabine elettriche di E-Distribuzione che ciclisti e appassionati incontreranno nel percorso della gara.

Ispirati dal concept comune, gli street artist mettono al centro dell’opera il Giro, declinandolo e interpretandolo secondo il proprio stile visivo e artistico. A Sonico, su Strada Nazionale, è stato l’artista Diego Montagner, con la sua energia creativa, a ridisegnare il volto della città.

L’opera, appena terminata e realizzata con un effetto 3D, raffigura una donna che guarda l’orizzonte. L’artista si è ispirato ad Alfonsina Strada, la prima ed unica donna ad aver percorso il Giro d’Italia, a cui ha voluto rendere omaggio. Sulla sua maglietta è rappresentato un paesaggio naturalistico, per integrare ancora di più la struttura e l’opera nell’ambiente che la ospita.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di riscrivere il volto di strade, aree e quartieri, esaltandone la bellezza e integrando le infrastrutture esistenti che diventano vere e proprie opere d’arte. “La sostenibilità passa anche attraverso la riqualificazione urbana – afferma Francesco Rondi, Responsabile di E-Distribuzione, area regionale Lombardia – e l’Azienda, anche in occasione del Giro d’Italia 2022, ha voluto trasformare le proprie infrastrutture in elementi di pregio artistico, facendo convivere i valori di innovazione e rispetto per l’ambiente che da sempre la caratterizzano”.

Con i progetti Cabine d’autore, Cabine in Rosa e Energia a colori, E-Distribuzione ha abbellito centinaia di infrastrutture in tutta Italia, dando vita a un museo a cielo aperto. Un museo che continua a crescere e ad arricchirsi grazie alla collaborazione con artisti locali, amministrazioni comunali, associali culturali, scuole.

La rete elettrica diventa così anche una rete artistica. Per sapere di più sul progetto https://www.e-distribuzione.it/Azienda/sostenibilita/street-art.html.