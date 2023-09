Sonico, gli ingegneri studiano il monitoraggio della Val Rabbia

domenica, 10 settembre 2023

Sonico (Brescia) – Il sistema di allerta-allarme e il monitoraggio della Val Rabbia sarà preso a modello nazionale. Gli ingegneri Ippolita Chiarolini e Domenico Condelli, consiglieri del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, hanno fatto tappa a Sonico (Brescia), incontrato il sindaco, ingegner Gian Battista Pasquini, e visitato i lavori di pronto intervento in Val Rabbia. Nell’incontro il sindaco ha presentato il sistema di allerta-allarme e monitoraggio di Sonico, “così da farlo conoscere a livello nazionale e ricevere preziosi suggerimenti da coloro che si occupano di rischio idrogeologico”.

Dopo l’emergenza del 27 agosto scorso, che aveva destato grande preoccupazione e per alcune ore la frazione Rino era stata evacuata, sono state ripristinate le condizioni di sicurezza in Val Rabbia e nella frazione Rino di Sonico. Per fronteggiare la situazione era stata aperta l’unità di crisi. I lavori di messa in sicurezza e ripristino di tutte le stazioni di allerta-allarme travolte dalla colata detritica dello scorso 27 agosto si sono conclusi in tempi rapidi, tutto è tornato alla normalità e adesso il sistema di emergenza di Sonico è “preso a modello”.