Soccorso alpino, interventi in Valle Camonica

lunedì, 26 giugno 2023

Monte Altissimo – Diversi interventi e attivazioni nel fine settimana per il Soccorso alpino. I tecnici della V Delegazione Bresciana sono stati allertati per una donna di 52 anni infortunata mentre stava scendendo dal Monte Altissimo, in località Corvino. Ha riportato una distorsione a una caviglia e non era più in grado di proseguire. È salita una squadra di tecnici della Stazione di Breno, con un mezzo quad e un fuoristrada. La donna è stata valutata nella parte sanitaria, imbarellata e recuperata per una ventina di metri, dal sentiero alla strada tagliafuoco, poi per altri 100 metri fino a un punto in cui poteva intervenire l’elisoccorso di Milano di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. L’intervento è cominciato poco prima delle 18 ed è finito in serata. Stamattina invece allertamento per i nostri tecnici sopra l’abitato del comune di Cerveno, alla quota di 508 metri, per un infortunio in terreno impervio. Una ragazza stava percorrendo il sentiero con il cavallo quando è caduta in un dirupo. La dinamica esatta è in corso di accertamento. Immediato l’allarme. La donna è stata raggiunta, recuperata e portata fino all’ambulanza, poi è stata portata in ospedale con l’elicottero.