Soccorso Alpino Bresciano, addestramento invernale in Val Brandet

domenica, 29 gennaio 2023

Corteno Golgi (Brescia) – Seconda di tre giornate di addestramento invernali, sempre in valanga, per i tecnici della V Delegazione Bresciana. Trenta i partecipanti, arrivati da tutta la provincia. La zona di lavoro prescelta è stata quella della Val Brandet, sopra Sant’Antonio e Santicolo.

Lo scenario del simulato era costituito da cordate di alpinisti in difficoltà, che stavano rientrando da una giornata trascorsa su cascate di ghiaccio. Travolti da una valanga in un canale, hanno attivato i soccorsi. Sotto la neve c’erano cinque persone, quattro travolte e una semisepolta, mentre nell’altro contesto una persona era in parete che stava scalando sulla parete di ghiaccio, da recuperare, altre cinque invece erano state ipoteticamente travolte dalla valanga, sempre nello stesso canale ma un po’ più basso. La terza e ultima esercitazione è in programma a breve.