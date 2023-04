Smart presenta il Bepi: serata con l’artista bergamasco a Sellero

lunedì, 3 aprile 2023

Sellero (Brescia) – Smart presenta il Bepi. Un nome, una garanzia, se si pensa che il poliedrico artista bergamasco ha all’attivo 13 dischi (più una manciata di raccolte) e che è anche conduttore di successo: da oltre 10 anni presenta su Bergamo tv “Il Bepi Quiss” ed ha alle spalle una lunga carriera radiofonica. Il Bepi ha scritto anche due libri, “Proud”(la sua biografia artistica) e il romanzo “Il castello”.

Al secolo Tiziano Incani, originario di Rovetta (Bergamo), il Bepi sarà a Sellero (Brescia) sabato 15 aprile, alla 20:30, per conversare, e non solo – ma sapete, se ci avete seguito fin qui, che Smart cerca di dare al pubblico “quel qualcosa in più” di un concerto – con Marco Bressanelli, membro del direttivo dell’Associazione, ma soprattutto chitarrista dei Pa&Ansia, che ben conosce il genere e che ha avuto spesso l’occasione di accompagnare il Bepi nei concerti e di collaborare musicalmente con lui.

La serata “Smart presenta il Bepi” porterà in Valle Camonica la gente e i fatti della terra orobica cantati dal Bepi attraverso i suoi testi ironici ma mai scontati. Tra un aneddoto e una caricatura, c’è da dire che non mancano nella discografia anche argomenti seri. Un esempio è “Gleno”, canzone sul disastro di cui quest’anno ricorre il centenario.

Appuntamento a ingresso libero e gratuito dalle 20:30 sala polifunzionale delle Fornaci, in Scianica di Sellero. Alla serata sarà presente con il suo stand di birre artigianali il “Balanders’ Birrificio camuno”. Sarà possibile inoltre acquistare i libri del Bepi.