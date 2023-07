Skymarathon: Nadir Maguet trionfa a Corteno Golgi e stabilisce il nuovo record

domenica, 2 luglio 2023

Corteno Golgi (Brescia) – Battuto il record di Mario Poletti: l’aostano Nadir Mago Maguet (nella foto) entra nella storia della Skymarathon Sentiero 4 Luglio vincendo l’edizione 2023 e stabilendo il nuovo record in della gara in 4h03’o1′, stracciando per più di 5′ il precedente record stabilito nel 2003 da Mario Poletti (4h08’24’).

In campo femminile successo della piemontese Chiara Giovando che riscatta una stagione difficile per alcuni problemi fisici, mentre nella half marathon hanno trionfato l’atleta keniota Eliud Kipchoge in quella maschile e la bresciana che vive sulle rive del lago d’Iseo Monica Vagni in quella femminile.

Al via della marathon il brianzolo Luca Del Pero, recente bronzo ai mondiali di Innsbruck, il bergamasco William Boffelli l’argentino Sergio Gustavo Pereyra, mentre in quella femminile Daniela Rota, Giulia Saggin, Chiara Giovando, Roberta Jacquin e Elisa Pallini i nomi di maggior richiamo.