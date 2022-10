Segnincorto: a Monno l’edizione del concorso per video brevi

venerdì, 14 ottobre 2022

Monno (Brescia) – “Segnincorto 2022”, concorso internazionale per video brevi. L’Associazione Borgo degli Artisti, insieme a Comunità Montana di Valle Camonica, in collaborazione con l‘Associazione Ristoratori di Valle Camonica-Sebino e il supporto dell’Archivio di Etnografia e Storia Sociale di Regione Lombardia promuove il concorso internazionale di video brevi “Segnincorto 2022“, in memoria di Pierfausto Bettoni, ispiratore e infaticabile animatore del Borgo degli Artisti e promotore delle prime edizioni di Segnincorto. Questa edizione post Covid, esce rinnovata e stimolante, per allargare il raggio d’azione e coinvolgere un maggior numero di registi e videomakers amanti della montagna.

Le montagne appunto, sono i luoghi simbolici che diventano il tangibile palcoscenico per l’edizione di quest’anno. La biodiversità straordinaria, arricchita da attività pastorali e agricole di popoli che si sono insediati in questi luoghi già dal Paleolitico. Popoli tra loro diversi, in una identità macro regionale, rappresentata in modo significativo dal patrimonio alimentare, composto da elementi materiali (materie prime, edifici rurali, attrezzi da lavoro, utensili da cucina) ed elementi immateriali (feste popolari, pratiche di allevamento, coltivazione, tradizioni enogastronomiche).

Il tema per l’edizione 2022 di Segnincorto è “Fare cibo nelle Alpi“, un modo semplice per rappresentare la ricchezza e la complessità della vita delle comunità alpine. Il Concorso Internazionale Segnincorto 2022, è aperto alla partecipazione di autori e registi di video brevi ripartiti nelle seguenti categorie:

. Cortostorie: per videoproduzioni a sfondo narrativo, recitativo, poetico.

. Documentari: per videoproduzioni che documentano, rappresentano o esemplificano processi o tecniche produttive, percorsi e progetti istituzionali o sociali.

. Cortissimi: per micro produzioni, reel, spot pubblicitari.

. Giovani: per produzioni di registi e videomaker under 30.

Ai vincitori di ogni categoria verranno assegnati i seguenti premi:

Categoria Cortostorie: 2.500 euro al primo classificato

Categoria Documentari: 2.500 euro al primo classificato

Categoria Cortissimi: 2.500 euro al primo classificato

Categoria Giovani: Workshop gratuito di produzione audiovisivi

Il programma dell’evento di domenica 16 ottobre al Centro CA’MON di Monno (Brescia), a ingresso libero:

Alle 16 accoglienza partecipanti, presso il centro culturale Ca’Mon e spostamento al cinema teatro di Monno;

Alle 16:30 proiezione cortometraggi e premiazioni, presso il cinema teatro di Monno;

Alle 19:30 Apericena delle Alpi, presso centro culturale Ca’Mon, a cura di Associazione Ristoratori Valle Camonica, SlowFood, Biodistretto e Consorzio Tutela I.G.T.

La giuria del concorso

MARCO MEAZZINI – Presidente di giuria

Marco Meazzini, videomaker classe 1985, ha curato negli anni diversi reportage in Italia e in Africa.

Insegna al Dams dell’Università Cattolica di Brescia, dove cura i corsi di Regia Audiovisiva e di Giornalismo Multimediale. Collaboratore e giornalista freelance. Lo scorso anno ha ottenuto il premio in Valcamonica di “Segnincorto 2021” con la pellicola «Papa/Valle». Questo cortometraggio ha ricevuto diversi premi in altri festival in Sicilia, a Londra, in Serbia. Attualmente sta lavorando ad alcuni progetti didattici dell’audiovisivo, anche come esperto Miur del progetto Cips – Cinema per la Scuola.

STEFANO BOCCALINI

Milano 1963 è docente di Arte Pubblica alla NABA di Milano, direttore artistico di Ca’Mon a Monno, consulente scientifico dell’Archivio Gianni Colombo, fa parte del comitato scientifico “Arte Spazio Pubblico”, progetto a cura della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali ed è stato vicepresidente di Art For The World Europa. Sue opere fanno parte della collezione del museo MuCEM di Marsiglia, del Museo del Novecento di Milano, della GAMeC di Bergamo.

PIERLUIGI FERRARI

Nato a Orzinuovi (Brescia) il 6 giugno 1968. Laurea in Scienze Politiche nel 1992. Specializzazione in Diritto ed economia delle Comunità europee al Collegio Europeo di Parma nel 1993. Direttore Centro studi della Caritas di Brescia fino al giugno 1996. Assunto come praticante giornalista dalla Rai nel giugno del 1996 (vincitore di concorso). 1996 tg1, Roma. Successivamente Euronews (Lione), Aosta, Tgr, sede Rai della Valle d’Aosta.1998 Iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti. 1999 Giornale Radio, Roma. Dal 2002 Milano, Tgr, Sede Rai della Lombardia

DANIELA GAMBOLO’

Nasce nel 1961 a Milano, dove studia e lavora per poi spostarsi tra Veneto e Friuli per svolgere l’attività di grafica pubblicitaria e di artista visiva, dirige con lo Scultore Roberto Raschiotto l’associazione culturale Vele Libere di Azzano Decimo (Pordenone) per un decennio. Arrivata a Bienno (Brescia) per una residenza d’ artista nel 2015 assume la direzione dell’ associazione Borgo degli Artisti nel 2018 dove esercita tuttora alternando l’attività di artista al ruolo di organizzatrice.