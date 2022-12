Formazione di giovani farmacisti, Brescia fa scuola

giovedì, 1 dicembre 2022

Brescia – Via alla prima scuola politica per la formazione dei giovani farmacisti di Brescia: nei giorni scorsi una quindicina di professionisti ha partecipato alla prima lezione del master biennale organizzato da Federfarma Brescia nella sede di via Grandi. Per due anni, fino al 2024, i giovani farmacisti bresciani si specializzeranno in “empowerment e leadership”, al fine di sviluppare nuove competenze in ambito sindacale e, in futuro, impegnarsi attivamente a favore della categoria.

Molti i temi che verranno affrontati, concentrandosi il primo anno sulla comunicazione e il secondo sulla negoziazione, suddividendo le lezioni fra una parte più prettamente professionale-tecnica e una più istituzionale, attraverso il confronto con alcuni testimoni. L’obiettivo del primo anno è portare i giovani a saper parlare in pubblico, perché chi fa politica nelle istituzioni deve saper affrontare una platea e avere la capacità di gestire un discorso o una riunione con più persone. Oltre a conoscere e sapersi muovere in modo corretto con i protagonisti del mondo istituzionale della farmacia. Il secondo anno al centro ci saranno le tecniche di negoziazione, gli strumenti per portare a casa un risultato nel momento in cui si ci trova di fronte a un decisore (un ministero, la Regione, il Comune); anche in questo caso ci sarà un ampio confronto con amministratori e politici.

“Oggi la nostra associazione ha ancora più bisogno di protagonisti in grado di fare la differenza – afferma la presidente di Federfarma Brescia Clara Mottinelli (nella foto) -. L’evoluzione degli organi di rappresentanza della categoria richiede professionisti sempre più preparati e competenti, capaci di saper interagire in modo efficace con i diversi attori della rete: sistema sanitario, istituzioni, organi di controllo, politica, associazioni. A questo serve la nostra scuola biennale, che a tutti gli effetti è una scuola politica. Vogliamo formare farmacisti capaci di prevedere, progettare e governare il futuro. Un domani che non è più così scontato e prevedibile come una volta. Lo tsunami pandemico ha generato contemporaneamente una crisi sanitaria, economica e sociale e la farmacia ha saputo ritagliarsi un nuovo ruolo da protagonista, quale punto di riferimento per il cittadino e porta d’accesso al sistema sanitario”.

Le lezioni saranno teoriche, ma soprattutto con molta pratica e saranno esperienziali, basate sul confronto con il docente e il gruppo o con i testimoni, con ampio spazio ai laboratori e alle simulazioni. Nel corso dell’anno sono previste delle uscite per incontri specifici, in particolare, nel primo anno, a Roma, nelle sedi istituzionali. In cattedra esperti dei vari settori, dirigenti nazionali e regionali, docenti universitari, personalità del territorio.

L’esperienza così concepita è la prima a Brescia e anche a livello nazionale, dove esiste solo un corso online. La particolarità (e la sfida) dell’opportunità offerta da Federfarma Brescia è proprio la partecipazione in presenza, in modo da creare anche un gruppo coeso, che farà delle esperienze insieme e saprà già lavorare in team.