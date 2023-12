“SCIvolare. Quando la montagna va a scuola” torna in Lombardia

venerdì, 1 dicembre 2023

Brescia – È stato presentato presso Sala Gonfalone di Palazzo Pirelli di Regione Lombardia il progetto SCIvolare che, promosso dal Comitato Fisi Alpi Centrali, porta la montagna e le discipline sportive invernali nelle scuole della Lombardia e delle provincie di Piacenza, Novara e del Verbano Cusio Ossola.

Giunto alla sua sesta edizione, nella stagione in corso arriverà a coinvolgere quasi 40 istituti scolastici e più di 7000 studenti di ogni ordine e grado.

«Con questo progetto – è intervenuto Franco Zecchni, presidente del Comitato Fisi Alpi Centrali – vogliamo portare nelle scuole la montagna e i suoi valori: passione, educazione, conoscenza e responsabilità».

Con il sostegno di SANOFI, di ANEFSKI LOMBARDIA, la collaborazione del MIUR, di CONI Lombardia e di tutte le realtà locali, SCIvolare è un bell’esempio di interazione fra pubblico e privato, come ha sottolineato nel suo intervento Lara Magoni, Sottosegretario con Delega Sport e Giovani Regione Lombardia. «Quando si parla di sport è importante trovare anche le risorse per poterlo promuovere all’interno del percorso scolastico e il fatto che sono sei anni che questo progetto viene portato avanti è un grande cosa, soprattutto quando vengono promossi assieme sport e prevenzione».

Nel suo intervento Manuela Di Centa, Membro Onorario CIO, ha sottolineato: «come lo sport sia un portatore di valori che passando attraverso la scuola creano la consapevolezza tra i giovani che possono crescere sani e vivere grandi emozioni. Progetti come SCIvolare mettono sul piatto della bilancia il peso che lo sport deve avere per la formazione dei giovani. Formazione che deve avvenire in classe ma anche sulla neve come appunto questa iniziativa promuove».

Guidina dal Sasso, responsabile del progetto, ha spiegato come: «SCIvolare sia un progetto fortemente voluto dal comitato Alpi Centrali per far conoscere e incentivare la cultura e la pratica sportiva e della montagna attraverso le discipline degli sport invernali. Il progetto è rivolto alle scuole primarie di primo e secondo grado oltre che agli istituti secondari soprattutto quelli di ambito sportivo. Dopo una prima presentazione in classe del mondo della montagna e degli sport invernali promuoviamo anche la pratica delle discipline invernali portando i ragazzi sulla neve con la finalità di far conoscere e amare la montagna e praticare le discipline sportive della neve. Perché lo sport è salute, benessere, prevenzione e divertimento per tutti. Lo sport è scuola e palestra di vita.

«Il progetto SCIvolare – ha continuato Giorgio Madella, che con Guidina Dal Sasso è referente del progetto – fa vivere le emozioni dello sport e questo è forse il grande successo di questa iniziativa che sta riscontrando di anno in anno un crescente successo. Accanto alla parte teorica diamo il massimo supporto alle scuole che vogliono organizzare delle giornate sulla neve, fornendo tutti gli strumenti per poterlo fare, attraverso accordi con stazioni sciistice, scuole di sci e noleggi».

Marco Riva, Presidente CONI Lombardia, nel suo intervento ha sottolineato come: « la collaborazione con le Alpi Centrali, il CONI e Regione Lombardia è molto proficua e importante soprattutto per queste iniziative che fanno conoscere i valori dello sport nella scuola».

«Sanofi– ha detto Fabio Bergamini, Regional Public Affairs Head Sanofi Italia – crede nei valori dello sport e nel partneriato pubblico e privato ed è per questo che abbiamo voluto essere al fianco delle Alpi Centrali in questo progetto. Sanofi ha una lunga tradizione di educazione nel mondo della scuola. Per avere adulti sani bisogna avere bambini sani che adottino uno stile di vita sano e equilibrato come solo la pratica sportiva può creare».

Al termine della conferenza, Giuseppe Vanacore, presidente ANED, ha presentato i World Transplant Winter Games 2024 che si svolgeranno a Bormio dal 3 all’8 marzo 2024 e di cui il Comitato Alpi Centrali è partner tecnico.