Sci, Regionali Cuccioli e Children: tre medaglie per gli atleti Fisi Brescia

lunedì, 6 marzo 2023

Val Vigezzo – Nelle gare in Val Vigezzo dei campionati regionali Cuccioli e Children il comitato Fisi Brescia si piazza al secondo posto – grazie ai risultati complessivi e alle tre medaglie conquistate dagli atleti – nella classifica dei comitati Alpi Centrali.

Un weekend ricco di medaglie per la Fisi Brescia: nella categoria Cuccioli maschile il campione regionale di Gigante è Fabio Togni (Sci Club Ponte di Legno), invece la seconda e terza medaglia d’argento per il Comitato Fisi Brescia è stata conquistata da Amelie Sandrini (Sci Club Ponte di Legno) nei Cuccioli Femminili e in campo maschile da Andrea Gabossi (Brixia).

Piazzamenti della Fisi Brescia: nei Cuccioli femminile 18^Vittoria Marmentini (Sci Club Crocedomini), 21^ Eva Missiaia (Sci Club Ponte di Legno), 24^ Amneris Marsigalia( Sci Club Borno), 25^ Claudia Bellandi (Brixia), 28^ Emma Durante (Pontedellolio). Invece nei Cuccioli maschile Giulio Romele Giulio (Val Palot) è al 4º posto. Gli altri piazzamenti: 14° Giacomo Gaffuri (Val Palot), 15° Giovanni Boschetti (Brixia), 16° Nicola Faustinelli (Sci Club Ponte di Legno), 20° Matteo Beltracchi (Sci Club Ponte di Legno), 28° Denis Mondoni (Crocedomini) e 30° Alessio Tignonsini (Rongai). Ora i Cuccioli sono attesi alle fasi nazionali.