Sci, Ponte di Legno: a Balduzzi e Villaraggia gli ultimi titoli Regionali Children. I risultati

domenica, 10 marzo 2024

Ponte di Legno – Quarto ed ultimo giorno di gare ai Campionati Regionali Children di Sci Alpino Alpi Centrali Trofeo NHOA dove oggi si sono svolte le manche dello Slalom Speciale Ragazzi che hanno assegnato così gli ultimi titoli in palio.Foto @Ones Media House.

A Temù lo Slalom Ragazzi si è disputato in un’unica manche sotto una fitta nevicata ma in condizioni sempre di massima sicurezza per gli atleti, tant’è che da parte di molti sci club sono arrivati i complimenti per aver gestito in totale sicurezza situazioni di gara non facili, con decisioni prese per il bene dei ragazzi.

I nuovi campioni regionali Alpi Centrali Ragazzi di slalom speciale sono la bergamasca Eva Balduzzi del Radici Group che ha preceduto Astrid Neve Polotti dello SC Bormio, e terza posizione per Aurora Riboli sempre del Radici Group.

In campo maschile Andrea Villaraggia del Revolution Ski Race precede il valtellinese Marco Compagnoni del Santa Caterina e terza posizione per Achille Turla rappresentante dello Sci Club Val Palot della Fisi Brescia.

Nella classifica per Comitati il Comitato di Sondrio vince con 850 punti davanti al Comitato Verbano-Cusio-Ossola, con 611 punti, e al Comitato di Brescia, con 580 punti.

Gli organizzatori del Comitato Alpi Centrali hanno sostenuto Sanofi che ha accolto l’appello dell’Organizzazione mondiale della sanità che mira ad eradicare la meningite entro il 2030. Sul podio la bandiera della lotta alla meningite è un simbolo che promuove l’importanza della prevenzione e del dialogo con i diversi attori coinvolti.