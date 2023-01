Sci, il camuno Poli argento ai Campionati Italiani U23 e convocato per i Mondiali di Fondo

giovedì, 19 gennaio 2023

Vezza d’Oglio (Brescia) – Il fondista Fabrizio Poli (nella foto), originario di Vezza d’Oglio (Brescia), al lago di Tesero ai campionati italiani Under 23 ha concluso quarto assoluto e argento Under 23 nella 10km a tecnica libera individuale. Grazie a quel risultato è stato convocato con la nazionale ai mondiali Under 23 che si terranno in Canada a Whistler.

Le gare a Lago di Tesero dove si è disputata l’individuale di 10 Km a tecnica libera, gara valida come campionato Italiano U20 e U23 e Coppa Italia Rode, hanno messo in evidenza la crescita del fondista camuno.