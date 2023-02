Sci, i risultati dello slalom Children e i titoli provinciali assegnati in Val Palot

domenica, 19 febbraio 2023

Val Palot – Altra domenica di gare per il Circuito Children Fisi Brescia: si è disputato uno slalom in Val Palot valevole per i titoli provinciali. Circuito Haiki Plus per Ragazzi e Allievi, gara molto selettiva ed impegnativa – ultima del circuito – che ha messo in difficoltà anche i leader. Conquistano il pettorale rosso Carlotta Pedrolini, Giovanni Castellini Vimercati, Veronica Triboldi e Edoardo Riva (foto).

Risultati

Allievi femmine

1. Piccinini Tamara – Val Palot

2. Triboldi Veronica – Brixia,

3. Romele Marta – Val Palot

4. Re Anna – Borno

5. Bertuletti Margherita – Sci Club Pontedilegno

Allievi Maschi

1. Pascoli Matteo – Skiing

2. Triboldi Giovanni – Brixia

3. Riva Edoardo – Val Palot,

4. Vistali Tommaso – Brixia

5. Saleri Matteo – SC Lumezzane

Ragazzi femmine

1. Romele Isabella – Val Palot,

2. Bellini Emma Brixia

3. Petrucci Aurora – SC Borno

4. Petroboni Carlotta – Pontedilegno

5. Bonariva Chiara – ,

Ragazzi maschi

1. Onorio Francesco – Brixia

2. Anselmi Giovanni – Val Palot,

3. Vimercati Castellini Giovanni – Brixia,

4. Nicoli Cristani Leonardo – Brixia

5. Tassetti Lorenzo – Val Palot

Il Brixia vince la classifica Società