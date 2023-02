Sci, i risultati degli slalom Pulcini in Val Palot

lunedì, 20 febbraio 2023

Val Palot – Doppio slalom valido per il Circuito Pulcini Fisi Brescia in Val Palot. Lo Sci Club Pontedilegno sbanca la classifica per Società: di seguito i podi, qui tutti i risultati.

BABY – FEMMINILE GARA 1

1. Sorlini Ilaria – Borno

2. Jansen Jasmine Jackie – Pontedellolio

3. Bertella Margherita – Skiing

BABY FEMMINILE – GARA 2

1. Jansen Jasmine Jackie – Pontedellolio

2. Botti Rebecca – Pontedellolio

3. Bertella Margherita – Skiing

BABY – MASCHILE – GARA 1

1. Gallina Pietro – Pontedellolio

2. Sandrini Alessandro – Pontedilegno

3. Beccaria Pietro – Brixia

BABY – MASCHILE – GARA 2

1. Beccaria Pietro – Brixia

2. Sandrini Alessandro – Pontedilegno

3. Nicoli Cristiani Francesco – Brixia

CUCCIOLI – FEMMINILE – GARA 1

1. Verzeni Emma – Pontedilegno

2. Cattaneo Emma – Pontedilegno

3. Bellandi Claudia – Brixia

CUCCIOLI – FEMMINILE – GARA 2

1. Cattaneo Emma – Pontedilegno

2. Sandrini Amelie – Pontedilegno

3. Verzeni Emma – Pontedilegno

CUCCIOLI MASCHI – GARA 1

1. .Togni Fabio – Pontedilegno

2. Gaffuri Giacomo – Val Palot

3. Mondoni Denis – Crocedomini

CUCCIOLI MASCHI – GARA 2

1. Togni Fabio – Pontedilegno

2. Boschetti Giovanni – Brixia

3. Bezzi Pietro – Pontedilegno