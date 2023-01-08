Sci, gare Children a Temù: vincono Pedalini, Dabeni, Piccini e Triboldi. I risultati

Temù – Seconda gara per il Circuito Children Fisi Brescia con Slalom Speciale a Temù. Si tratta del Circuito Haiki+ per Ragazzi e Allievi. Pedalini, Dabeni, Piccini e Triboldi i vincitori con Brixia Sci vincente tra le società.
ORDINE D’ARRIVO
RAGAZZI MASCHILE
1 DABENI Mattia – SKI CLUB BORNO
2 BOSCHETTI Tommaso – BRIXIA
3 ANSELMI Giovanni – VAL PALOT
4 VIMERCATI CASTELLINI Giovanni – BRIXIA SCI
5 NICOLI CRISTIANI Leonardo – BRIXIA
RAGAZZI FEMMINILE
1 PEDROLINI Carlotta – SKIING
2 SESSAREGO CATALISAN – VAL PALOT
3 CESERANI Ginevra – SKIING
4 BOEMO MARGHERITA – PONTEDELLOLIO
5 GABOSSI SOFIA -BRIXIA
ALLIEVI FEMMINILE
1 PICCININI Tamara – VAL PALOT
2 TRIBOLDI Veronica -BRIXIA
3 ROMELE Marta – VAL PALOT
4 QUADRIO Angelica – BRIXIA
5 – OLIVA Alessia – SKI CLUB BORNO
ALLIEVI MASCHILE
1 TRIBOLDI Giovanni -BRIXIA
2 TMISEROTTI Mattia – PONTEDELLOLIO
3 RIVA Edoardo – VAL PALOT
4- PASCULLI Matteo – SKIING
5 – GERARDINI Luca – BRIXIA