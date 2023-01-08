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Sci, gare Children a Temù: vincono Pedalini, Dabeni, Piccini e Triboldi. I risultati

domenica, 8 gennaio 2023

Temù – Seconda gara per il Circuito Children Fisi Brescia con Slalom Speciale a Temù. Si tratta del Circuito Haiki+ per  Ragazzi e Allievi. Pedalini, Dabeni, Piccini e Triboldi i vincitori con Brixia Sci vincente tra le società.

ORDINE D’ARRIVO
RAGAZZI MASCHILE

1 DABENI Mattia – SKI CLUB BORNO

2 BOSCHETTI Tommaso – BRIXIA

3 ANSELMI Giovanni – VAL PALOT

4 VIMERCATI CASTELLINI Giovanni – BRIXIA SCI

5 NICOLI CRISTIANI Leonardo – BRIXIA

RAGAZZI FEMMINILE

1 PEDROLINI Carlotta – SKIING

2 SESSAREGO CATALISAN – VAL PALOT

3 CESERANI Ginevra – SKIING

4 BOEMO MARGHERITA – PONTEDELLOLIO

5 GABOSSI SOFIA -BRIXIA

ALLIEVI FEMMINILE

1 PICCININI Tamara – VAL PALOT

2 TRIBOLDI Veronica -BRIXIA

3 ROMELE Marta – VAL PALOT

4 QUADRIO Angelica – BRIXIA

5 – OLIVA Alessia – SKI CLUB BORNO

ALLIEVI MASCHILE

1 TRIBOLDI Giovanni -BRIXIA

2 TMISEROTTI Mattia – PONTEDELLOLIO

3 RIVA Edoardo – VAL PALOT

4- PASCULLI Matteo – SKIING

5 – GERARDINI Luca – BRIXIA

QUI le classifiche complete



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