Sci, Circuito Pulcini FISI Brescia: le classifiche del Gigante in Val Palot

domenica, 12 febbraio 2023

Val Palot (Brescia) – Giornata di gare in Val Palot con gli slalom giganti valevoli per il Circuito Pulcini di FISI Brescia. Per ricordare ed onorare Elena Fanchini, campionessa di sci alpino di Pian Camuno scomparsa questa settimana, la stessa sezione bresciana della Federazione ha messo una gigantografia di Elena dietro al podio e ha fatto rispettare un minuto di silenzio prima delle premiazioni e i ragazzi hanno corso con il lutto al braccio.

Si gareggiava per il Circuito Pulcini Fisi Brescia Haiki Plus con lo slalom gigante valevole per il titolo di campione provinciale denominato Trofeo Elena Fanchini. Di seguito le classifiche, tra le società vittoria per il Pontedilegno (foto).

BABY – FEMMINILE

1. RAMBALDINI Anna – Ski Team Go, 2. BERTELLA Margherita – Skiing, 3. JANSEN Jasmine – Pontedellolio, 4. DABENI Alessia – Borno, 5. RAMAZZINI Elison – Val Palot

BABY – MASCHILE

1. NICOLI CRISTIANI Francesco – Brixia, 2. GALLINA Pietro – Pontedellolio pari a FAUSTINELLI Emanuele – Pontedilegno, 4. GEMINI Thomas – Crocedomini, 5. OPA Alessandro – Borno

CUCCIOLI – FEMMINILE

1. CATTANEO Emma – Pontedilegno, 2. VERZENI Emma – Pontedilegno, 3. CARZERI Maria – Brixia, 4. SANDRINI Amelie – Pontedilegno, 5. MARSIGALIA Amneris – Borno

CUCCIOLI MASCHI

1. ROMELE Giulio – Val Palot, 2. TURANI Noe’- Val Palot 3. TOGNI Fabio – Pontedilegno, 4. GABOSSI Andrea – Brixia, 5. GAFFURI Giacomo – Val Palot