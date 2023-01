Sci, bis di vittorie per Carlotta Pedrolini nelle Indicative di Chiesa in Valmalenco. I risultati dei bresciani

sabato, 14 gennaio 2023

Chiesa in Valmalenco – Ieri e oggi giornate di indicative Ragazzi a Chiesa in Valmalenco (Sondrio). Sugli scudi atleti e Sci club Bresciani.

Indicative Categoria Ragazzi

Fisi Brescia va sul gradino più alto del podio nella categoria ragazze con Carlotta Pedrolini (Skiing) che si conferma in ottima condizione in questa stagione vincente. Ma Brescia si raddoppia con Cecilia Sessarego Catalisano (Val Palot) in seconda posizione. Appena fuori dal podio Isabella Romele (Val Palot) sesta. Nei Ragazzi è un ottimo sesto posto per Giovanni Anselmi del Val Palot il migliore e Francesco Onorio del Brixia.

Seconda giornata Indicative Categoria Ragazzi valevoli per la qualifica al Trofeo Alpe Cimbra Fis Children Cup e Fisi Brescia è Oro nelle Ragazze con Carlotta Pedrolini dello Skiing seguita al secondo posto da Isabella Romele (Val Palot) ed ancora Val Palot al 4° posto Catalisan Sessarego. Ottima Emma Bellini 6a del Brixia Sci, 15a Carlotta Pietroboni del Pontedilegno, 16a Nina Bertacchini, 29a Sofia Gabossi del Brixia.

Tra i Ragazzi il migliore di Fisi Brescia è Giovanni Castellini Vimercati del Brixia che sfiora il podio, con un ottimo 4° posto, seguito in 5a posizione da Lorenzo Patroni e 10° Mattia Dabeni entrambi dello Ski Club Borno. Appena fuori dai 10, Francesco Onorio (Brixia) 12°, Lorenzo Tassetti 21° (Val Palot), Leonardo Nicoli Cristiani (Brixia) 22°, 26° Martino Fiorini dello Ski Club Borno ed in 30a posizione il portacolori dello Sci Club Pontedilegno Nicolò Cattaneo.