Sci alpino, Giulia Romele e Franco Diego a podio nella NJR di Domobianca di slalom. Claudani 15° agli EYOF

sabato, 28 gennaio 2023

Domobianca – I bresciani Giulia Romele e Franco Diego (Val Palot) hanno conquistato il secondo posto assoluto quest’oggi nello slalom NJR di Domobianca.

La gara femminile vinta da Sofia Parravicini (prima Aspiranti) davanti a Giulia Romele (seconda Aspiranti) e Angelica Bettoni Mameli terza assoluta e terza aspiranti, ha visto per Fisi Brescia anche Carolina Colombo 18a del Pontedilegno Racing Team, 20a Giulia Agazzi (Skiing).

In campo maschile nella gara vinta da Gabriele Lenuzza, argento quindi per Franco Diego del Val Palot, davanti ad Hans Peter Picco. Mattia Cremaschini del Pontedilegno Tonale Racing Team è ottavo, nono Luca Salvoldelli del Pontedilegno Tonale Racing Team, Michele Moretti 12° (Val Palot), Leonardo Gamba 17° (Val Palot), Francesco Calvi 21° (Pontedilegno Racing Team), 24° Nicolò Bolis (Val Palot), 29° Paolo Cominelli Gaburri.

Sci Alpino: Fisi Brescia con Jacopo Claudani è 15° agli Eyof in SuperG

L’atleta del Val Palot Jacopo Claudani nel SuperG degli Eyof, Festival olimpiadi giovanili, che si stanno correndo a Tarvisio, ha chiuso ottimo 15° nel SuperG, vinto dall’ungherese Banyaj con un distacco di 1.05.

“È stato bellissimo partecipare a un evento come Eyof, purtroppo le gare di gigante e slalom non sono andate come ci aspettavamo sia per condizioni neve sia per la pista che non mi ha aiutato in quanto faccio fatica sui piani ancora. Per il super veramente peccato, avevo sciato molto bene ma un erorraccio sul finale mi ha compromesso il risultatone”, ha dichiarato al termine della gara.